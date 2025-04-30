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    Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки
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    Киев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    11 комментариев
    30 апреля 2025, 17:59 • Новости дня

    Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16

    Борисов сообщил о неисправности доставленного из США в Болгарию истребителя F-16

    Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый американский истребитель F-16, прибывший в Болгарию в апреле, оказался неисправен, из-за чего не сможет участвовать в военном параде в мае, заявил лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов.

    Бывший премьер Болгарии и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов раскритиковал первый доставленный из США истребитель F-16, заявив о его неисправности во время беседы с журналистами в испанской Валенсии, передает bTV News.

    Борисов заявил, что президент Болгарии Румен Радев якобы сообщил журналистам о том, что «этот новый F-16 неисправен и не летает», а также призвал уволить главу ВВС Николая Русева, назвав его личным другом президента.

    «Как мы примем разваливающийся самолет за 100 млн долларов?» – возмущался Борисов на форуме Европейской народной партии.

    В ответ Радев напомнил, что закупка F-16 инициирована в 2019 году, когда Борисов был премьер-министром, и посоветовал привлечь средства на обслуживание американских истребителей вместо громкой критики правительства.

    Министр обороны Атанас Запрянов опроверг слухи о том, что самолет подержанный. Он добавил, что из США в Болгарию отправлен второй истребитель F-16 из восьми, которые страна приобрела по первому контракту в 2019 году стоимостью 1,26 млрд долларов.

    Первый F-16 Block 70 приземлился в Болгарии 2 апреля на третьей авиабазе в Граф-Игнатиево, он является учебно-боевым (двухместным) самолетом. Позже с США был заключен второй контракт на восемь истребителей F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия ожидает первые истребители F-35 из США к октябрю текущего года, после того, как завершатся поставки старых бельгийских F-16 на Украину.

    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    29 апреля 2025, 22:35 • Новости дня
    Стало известно о продаже Польше ракет на 1,33 млрд долларов

    Польша получила одобрение на покупку 400 ракет AIM-120D у США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон согласовал крупную сделку по передаче Варшаве ракет средней дальности и дополнительного оборудования на сумму более одного миллиарда долларов.

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше четырехсот ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D, а также сопутствующих логистических и поддерживающих элементов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона, передает РИА «Новости».

    Точная сумма сделки составит около 1,33 млрд долларов. Как отмечается в заявлении, польское правительство ранее направило запрос на приобретение именно такого количества ракет вместе с необходимым оборудованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе – базу в Редзиково, прямо подтвердив, что размещенные в стране комплексы направлены против России.

    Дуда также предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    30 апреля 2025, 01:35 • Новости дня
    Министр Пакистана рассказал о готовящейся атаке Индии на страну

    Пакистанский министр сообщил о возможной атаке Индии в ближайшие часы

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр информации Пакистана заявил о получении достоверных данных о готовящейся военной атаке Индии, связанной с недавним терактом в Джамму и Кашмире.

    Пакистан располагает подтверждением, что Индия намерена нанести военный удар в течение суток-полутора, используя инцидент в Пахалгаме как предлог, передает РИА «Новости». Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети X, что страна получила достоверную информацию о планах Нью-Дели атаковать в течение ближайших 24-36 часов.

    Тарар подчеркнул: «Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога». Министр заверил, что в случае любой агрессии Исламабад даст решительный ответ.

    Обострение ситуации последовало вслед за терактом 22 апреля в Джамму и Кашмире, где вооруженные боевики атаковали туристов, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с запрещенной в России «Лашкар-и-Тайба».

    В ответ на теракт индийские власти приняли меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановили действие договора о водных ресурсах в бассейне Инда и закрыли транзит через Аттари. В ответ Пакистан объявил о приостановке всех двусторонних соглашений, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и пригрозил, что любые попытки лишить страну воды будут расцениваться как акт войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана уничтожили индийский беспилотник на линии контроля в Кашмире на фоне недавних боестолкновений и дипломатических обострений, Пакистан укрепил свои войска в ответ на прогнозируемое наступление Индии, объявленное на высшем уровне в стране, а теракт в 2019 году спровоцировал боевые действия между Индией и Пакистаном, и нынешняя атака боевиков в Кашмире требует от индийских властей не менее жесткой реакции, вплоть до возможных ударов по лагерям боевиков.

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    30 апреля 2025, 02:37 • Новости дня
    КНДР провела испытания вооружений нового многоцелевого эсминца

    Испытания вооруженных систем эсминца «Чвэ Рен» прошли 28–29 апреля

    Tекст: Денис Тельманов

    Северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.

    Как передает ТАСС, испытания боевой применимости систем вооружений эсминца «Чвэ Рен» прошли 28 и 29 апреля. Эсминец был спущен на воду на прошлой неделе, а за испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Во время испытаний были проведены пуски сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет, зенитных ракет, а также стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Испытывалось противокорабельное тактическое управляемое оружие, палубные автоматические пушки, дымовые и радиоэлектронные пушки.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо ускорить ядерное вооружение ВМС, чтобы обеспечить защиту государства и морского суверенитета от нынешних и возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР провела испытания новейшей зенитно-ракетной системы под руководством Ким Чен Ына, который отметил высокую надежность и быструю реакцию комплекса, а также выполнила успешный запуск крылатой ракеты для подводного базирования с возможностью нанесения ударов по наземным целям, что подтвердил лидер страны, кроме того, Северная Корея протестировала 240-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня, подтвердив эффективность автоматической стрельбы на максимальной дальности 67 км.

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    30 апреля 2025, 08:37 • Новости дня
    Ростех представил систему защиты от дронов «Солярис НС»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая интеллектуальная система «Солярис НС» способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования, сообщили в Ростехе.

    Разработку инновационной системы представил холдинг «Росэл», входящий в Ростех, сообщает ТАСС. Комплекс способен не только обнаруживать дроны, но и точно подавлять их каналы управления, предотвращая попытки смены частоты для ухода из зоны воздействия. При этом остальное оборудование, использующее радиоэфир, продолжает работать без помех.

    Модернизированный комплекс «Солярис НС» был создан концерном «Созвездие» и сочетает функции двух предыдущих систем: «Солярис-О» для обнаружения и «Солярис-Н» для подавления БПЛА. Новый вариант включает размещенные на четырехметровой мачте передатчики помех и обнаружители, которые могут устанавливаться на земле, крышах зданий или стационарных вышках.

    Система способна одновременно выявлять и нейтрализовать до трех беспилотников по трем независимым каналам в диапазоне частот от 100 до 6 000 мегагерц. В состав комплекса входят девять независимых передатчиков помех, которые поочередно включают режимы прицельной и заградительной работы, не позволяя дронам уйти из зоны блокировки. Особенностью «Солярис-НС» является сочетание технологий обнаружения и точечного формирования помех.

    Генеральный директор концерна «Созвездие» Борис Мовтян заявил: «Объединяя в себе передовые решения в области обнаружения и подавления БПЛА, система обеспечивает надежную защиту критически важных объектов от любых современных угроз с воздуха».

    Испытания опытного образца завершаются, после чего планируется запуск серийного производства. Несколько комплексов «Солярис-НС» могут работать совместно, обеспечивая полную охрану территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» за счет внедрения новых цифровых решений, Ростех также внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, а кроме того, Ростех разработал искусственный интеллект для прогнозирования природных катастроф.

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    30 апреля 2025, 09:29 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о риске краха оборонной промышленности Швейцарии

    Швейцарские производители потеряли экспортные ниши из-за жестких ограничений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения правил поставок своей продукции на европейский рынок.

    Оборонная промышленность Швейцарии рискует понести убытки и потерять экспортные позиции из-за жестких ограничений на поставки вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Запрет касается экспорта продукции в зоны конфликта и передачи технологий третьим странам, если в вооружении содержится более 50% швейцарских компонентов. Исключения из этих правил были отменены в 2021 году, что особенно осложнило заключение новых контрактов.

    Глава швейцарской Ассоциации производителей оборонной продукции Маттиас Цоллер заявил: «Учитывая миллиарды европейских инвестиций [в оборону], которые мы ожидаем в ближайшие годы, страны [ЕС], скорее всего, намеренно исключат швейцарскую продукцию из своих цепочек поставок». Он подчеркнул, что истечение действующих контрактов и рост инвестиций в ЕС еще больше ухудшат перспективы швейцарских компаний.

    Председатель правления Systems Assembling Петер Хубер отметил, что клиенты соглашались на заказы только при гарантии, что продукция не производится в Швейцарии. Его компания уже перенесла производство в Португалию. С 2022 года экспорт вооружений из страны снизился на 30%, составив 665 млн швейцарских франков (около 66 млрд рублей). Генеральный директор GDELS-Mowag Джузеппе Киллари заявил, что продукция предприятия внесена в черный список многими европейскими клиентами.

    Bloomberg отмечает, что Швейцарская народная партия настаивает на усилении нейтралитета, что может привести к еще большему ужесточению экспортной политики и сокращению контрактов на поставки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели новые пошлины на товары из Швейцарии, что стало неожиданным ударом для экономики конфедерации.

    Ранее Швейцария заявила о начале расследования в отношении 14 граждан, подозреваемых в участии в рядах ВСУ. Кроме того, она выразила желание принять участие в контроле за прекращением огня на Украине.

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    30 апреля 2025, 05:18 • Новости дня
    Миронов предложил освободить жителей Суджи от всех выплат

    Миронов призвал отменить налоги и выплаты по кредитам для жителей Суджи на полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Суджи могут получить освобождение от налогов, коммунальных платежей и кредитных выплат за период оккупации и последующие шесть месяцев.

    Предложение о полной отмене налогов, коммунальных платежей и кредитных обязательств для жителей Суджи прозвучало от председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, передает ТАСС. Он уточнил, что речь идет о периоде, когда поселение находилось под контролем ВСУ, и еще о шести месяцах после освобождения.

    Миронов отметил: «Нужно ставить на федеральном уровне вопрос об освобождении жителей района от всех выплат – как государству, так и частным структурам, на тот период, когда населенный пункт был под контролем врага плюс следующие шесть месяцев».

    Депутат пояснил, что инициатива касается всех видов налогов – имущественного, подоходного, транспортного, а также услуг ЖКХ и выплат по банковским займам и микрокредитам. Он подчеркнул, что для суджан необходима не просто отсрочка, а полноценная кредитная амнистия, поскольку они оказались в особо тяжелой ситуации. Миронов считает, что государство должно использовать все возможные механизмы поддержки граждан освобожденных территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный корреспондент встречался с жителями Суджанского района, которые рассказывали о семи месяцах жизни под контролем вооруженных формирований Киева, а освобождение Курской области от ВСУ означает, что власти Украины окажутся на грани полного уничтожения, по оценке депутата Госдумы Евгения Ревенко, и президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям армии, отличившимся в ходе освобождения региона.

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    30 апреля 2025, 08:49 • Новости дня
    Мантуров обсудил с руководством группировки «Днепр» борьбу с беспилотниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Денис Мантуров провел встречу с руководством группировки «Днепр» по вопросам противодействия беспилотникам.

    В ходе визита в Запорожскую область первый вице-премьер Денис Мантуров встретился с командующим группировкой войск «Днепр» Михаилом Теплинским, передает ТАСС. На встрече обсуждались вопросы управления на тактическом уровне и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

    Мантуров также побывал на производственной площадке Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат», которым руководит сенатор Дмитрий Рогозин. Здесь обсуждалось оснащение центра и выполнение боевых задач в составе группировки войск.

    В ходе визита чиновнику показали новейшие образцы вооружения и техники, в том числе робототехнические комплексы, беспилотные катера, боеприпасы, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и многофункциональные комплексы. По нескольким образцам Мантуров поручил коллегии ВПК запустить их массовое производство на ведущих российских предприятиях.

    Кроме того, первый вице-премьер вручил памятные подарки – часы – добровольцам центра, отличившимся при выполнении боевых задач. «Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваше желание в тяжелый момент оказать поддержку стране – выполнить боевые задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим. Хочу поблагодарить вас за эту работу. Берегите себя. Победа будет за нами!» – обратился он к добровольцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют создать систему опознавания «свой-чужой» для малых беспилотников, которая позволит предотвратить поражение своих коптеров «дружественным огнем».

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    30 апреля 2025, 14:31 • Новости дня
    Rheinmetall и Lockheed Martin объявили о совместном производстве снарядов в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкая Rheinmetall и американская Lockheed Martin договорились создать в Германии центр для выпуска ракет и снарядов, объединив технологии и клиентские сети обеих компаний.

    О подписании соглашения между Rheinmetall и Lockheed Martin сообщается в пресс-релизе немецкой компании, передает ТАСС. Документ расширяет предыдущее партнерство компаний и предусматривает создание инновационного производственного центра в Германии под управлением Rheinmetall.

    Основной задачей центра станет производство и поставка различных типов ракет и снарядов для укрепления безопасности и самодостаточности европейских стран. Центр будет действовать не только в Германии, но и в других государствах Европы. Ожидается, что для начала работы потребуется одобрение от правительств Германии и США.

    Вице-президент Lockheed Martin Рэй Пизелли заявил: «Это партнерство отражает нашу твердую приверженность поддержанию трансатлантической безопасности и поставкам проверенных передовых [технологических] возможностей европейским союзникам. Это шаг в сторону того, чтобы помочь европейским клиентам выполнять их обязательства в рамках НАТО».

    Глава Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что компания будет не только заниматься продажами и поставками готовой продукции, но и внесет существенный вклад в производство. По словам Пизелли, сотрудничество приведет к созданию новых рабочих мест. В пресс-релизе также подтверждается участие обеих компаний в проекте усовершенствованной реактивной системы залпового огня GMARS, являющейся развитием HIMARS. Детали о расширении производства и конкретных типах вооружения не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall заявил, что поставки ракет Taurus Киеву не имеют смысла для изменения ситуации на фронте, также глава Rheinmetall отметил, что даже после возможного урегулирования конфликта Украина будет продолжать получать вооружение, а ранее Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов калибра 155 мм.

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    30 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    Финляндия запросила у ЕС помощи в наращивании затрат на оборону до 3% ВВП

    Минфин Финляндии запросил у ЕС помощи в наращивании бюджета на оборону до 3% ВВП

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Финляндии направили заявку в Евросоюз, чтобы активировать положения о национальном освобождении от расходов ради увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП.

    Финляндия подала заявку в ЕС на активацию положения об освобождении от расходов, чтобы иметь возможность увеличить бюджет на оборону до 3% ВВП, сообщило Министерство финансов страны.

    «В Финляндии правительство поставило цель увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП к 2029 году», – сказано в материале.

    Согласно новым фискальным правилам ЕС, государство-член может запросить активацию национальной оговорки об освобождении от уплаты налогов. На основании этого положения государство-член может временно отказаться от чистых расходов, утвержденных Советом ЕС, говорится в пояснении Минфина.

    Основанием для отсрочки должны быть исключительные обстоятельства, находящиеся вне контроля государства-члена и существенно влияющие на государственные финансы.

    В марте Еврокомиссия в своем сообщении предложила заинтересованным государствам-членам подавать скоординированные заявки на активацию положения об освобождении от обязательств на 2025–2028 годы.

    В среду правительство Финляндии решило запросить активацию положения об освобождении от уплаты налога, отметив, что ЕК опубликует оценку запросов государств-членов 4 июня, а Совет ЕС, скорее всего, примет решение рекомендовать ли отсрочку, 8 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр заявил о необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 3% от ВВП, чтобы выполнить новые военные планы альянса, утвержденные в Вашингтоне.

    Ранее в апреле Минобороны Испании разрабатывает новые проекты в сфере связи, управления, а также создания самолетов и техники нового поколения, чтобы повысить военные расходы и довести уровень оборонного бюджета до 2% ВВП.

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    30 апреля 2025, 16:05 • Новости дня
    СМИ узнали о грядущем сокращении числа генералов в армии США

    План реорганизации армии США предусматривает сокращение числа офицеров

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные ведомства обсуждают масштабную реорганизацию, цель которой – сократить бюрократию и повысить эффективность боевых подразделений, пишет Breaking Defense.

    Пентагон рассматривает вариант существенной реструктуризации армии США. Согласно предварительному плану, предполагается сокращение числа должностей офицеров общего профиля, реструктуризация исполнительных органов и армейского командования, пишет Breaking Defense со ссылкой на источники, которые ознакомились с планом.

    «Предварительный план предполагает сохранение должности начальника и замначальника штаба сухопутных войск в качестве единственных функциональных генералов, сокращение числа групп вооружения и обеспечения военных (PEO), слияние Управления армии будущего (AFC) с армейским командованием подготовки и доктрины (TRADOC)», – говорится в статье.

    Вопрос о сроках и факте реализации остается открытым, однако реформу в отрасли воспринимают как признак неизбежных изменений в структуре крупнейшей службы Пентагона.

    Бывший генерал-майор армии США Джон Феррари заявил, что начштаба армии генерал Рэнди Джордж вместе с новой администрацией действительно стараются сократить бюрократию и создать реальные боевые подразделения, поэтому, по его мнению, «в целом это хороший первый шаг, который требует большего».

    Представитель армии США подтвердил, что руководство обсуждает реорганизацию, но решений пока не принято.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США приступило к восстановлению на службе военнослужащих, уволенных за отказ от обязательной прививки от коронавируса после подписания главой ведомства Питом Хегсетом соответствующего меморандума.

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    30 апреля 2025, 11:55 • Новости дня
    Посол Мешков сравнил французский ядерный зонтик для Европы с украшением десерта

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол во Франции Алексей Мешков иронично охарактеризовал французскую инициативу создать ядерный зонтик для Европы, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Возможности Франции по созданию ядерного зонтика для Европы сравнимы с бумажным зонтиком для десертов, потому что французский ядерный арсенал несопоставим с потенциалом России, США и Китая, заявил посол России во Франции Алексей Мешков каналу «Россия 24».

    «На пляжах есть большие зонтики, которые закрывают достаточно большую часть от солнца. Есть шербурские зонтики, которые надежно от дождя одного человека защищают. А есть зонтики на мороженом в китайском ресторане. Это ближе к тому, что относится к возможностям Франции сделать ядерные зонтики для Европы», – сказал дипломат.

    Мешков подчеркнул, что Франция обладает собственным ядерным потенциалом, включая несколько подводных лодок, но этого достаточно лишь для локального сдерживания, а не для глобальной войны. Однако размещение французского ядерного оружия на территории других стран, например, в союзе с Польшей, стало бы нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Франция.

    «Мы с полной серьезностью относимся к тому, что и Франция, и Великобритания имеют определенный ядерный потенциал. Поэтому мы и говорим о том, что в будущих переговорах по стратегическим вопросам, по стратегической стабильности, следовало бы учитывать и потенциал этих двух стран», – уточнил посол.

    Кроме того, Мешков считает, что Париж не станет размещать французский военный контингент на Украине без Вашингтона. Он напомнил, что Франция едва ли не единственная страна, стремящаяся участвовать в «коалиции желающих».

    «Французы главным условием реализации этой идеи имеют в виду участие американцев в той или иной форме. Я думаю, что нет... При таком раскладе, конечно, это выглядело бы безумием», – сказал Мешков.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Кремль считает идею создания «коалиции желающих» для размещения западных миротворческих контингентов на территории Украины абсолютно неприемлемой.

    До этого Times писала, что твердое намерение европейских стран по отправке миротворцев на Украину подверглось пересмотру после переговоров представителей Киева и ряда западных государств.

    В середине апреля президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    30 апреля 2025, 13:43 • Новости дня
    Корабли Балтфлота поразили цели на учениях в Балтийском море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Балтийском море экипажи кораблей Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» выполнили учебные стрельбы по морским, воздушным и надводным целям специальными снарядами, сообщили в пресс-службе флота.

    Экипажи малых противолодочных кораблей «Уренгой» и «Казанец» Ленинградской военно-морской базы применили 76,2-миллиметровые и 30-миллиметровые артиллерийские установки по морской мишени-щиту, имитирующей боевой корабль противника, передает ТАСС.

    Стрельба велась на максимальной дальности.

    Кроме того, расчетами проводились стрельбы из корабельной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов по различным макетам безэкипажных катеров – стационарным, управляемым и буксируемым. Все цели были уничтожены. В учениях также задействовали воздушный макет зонда, который был поражен как воздушная цель.

    Корабли проекта 1331М, к которым принадлежат «Уренгой» и «Казанец», предназначены для охраны водных районов, сопровождения боевых кораблей и поиска подводных лодок. Их вооружение включает артиллерийские установки, реактивные бомбометы, торпедные аппараты и зенитные комплексы.

    Ранее в апреле в ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота успешно применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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