Tекст: Валерия Городецкая

Расследование уголовного дела против грузинского боевика Ратти Бурдули обнародовало данные о выплатах иностранным наемникам Вооруженных сил Украины, передает Ura.Ru со ссылкой на Mash. Согласно материалам дела, Бурдули получал минимум 30 тыс. долларов за участие в нападениях на Курскую область.

Бурдули, известный под позывными Викинг, Один и Одиныч, до прихода в ВСУ работал охранником в Афганистане. После переезда на Украину он присоединился к украинским вооруженным силам и участвовал в боевых действиях под Лисичанском. Там он получил многочисленные ранения, но после восстановления продолжил служить.

В материалах дела также указано, что французские легионеры, также участвовавшие в подобных атаках, получали значительно большие суммы.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно признал Бурдули виновным в нападении на российских военных и обстреле жилых домов в Курской области.

В январе Верховный суд ДНР осудил гражданина Грузии Автандила Каджая по делу об участии в боевых действиях на стороне украинской армии с марта по июль 2022 года.