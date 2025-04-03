«Новые люди» провели акцию в поддержку отечественных брендов одежды

Tекст: Елизавета Шишкова

В трех городах России стартовала акция, организованная партией «Новые люди», под названием «Меняй на российское». В рамках этой инициативы жителям предлагают обменять одежду западных брендов на продукцию отечественных производителей. В акции участвуют павильоны в торговых центрах, где представлены вещи от четырнадцати российских компаний, сообщает РЕН ТВ.

Лидер партии Алексей Нечаев подчеркнул, что качество российских товаров не уступает западным. «Уже за эти годы мы не просто говорим: «Вот, российские товары не хуже западных». Мы видим, что они такие же или лучше», – заявил он. Политик также отметил, что западные компании, покинувшие российский рынок, закрыли рабочие места и предали покупателей.

По словам Нечаева, из-за увеличившегося спроса на отечественную продукцию, производственные мощности в России расширились, а зарплаты в сфере торговли выросли. На сегодняшний день в стране функционируют более 30 тыс. организаций, занимающихся пошивом одежды. Лидер «Новых людей» уверен, что российские бренды успешно замещают ушедшие западные компании, и возвращение последних не имеет смысла.