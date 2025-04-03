Судебная палата Молдавии отклонила апелляцию о восстановлении паспорта Шора

Умер исполнитель роли Атоса в «Трех мушкетерах» Алоис Швеглик

Актер и педагог Алоис Швеглик скончался на 86-м году жизни в Чехии

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает «Российская газета», в возрасте 85 лет ушел из жизни Алоис Швеглик, чехословацкий и чешский актер театра, кино и телевидения. Известный также как театральный педагог и артист дубляжа, Швеглик оставил после себя значительное творческое наследие.

Швеглик родился в 1939 году и, несмотря на неудачную попытку поступить в пражскую Академию исполнительских искусств, был принят в театр, где начал свою карьеру. В кино он дебютировал в первой половине 1970-х годов и с тех пор снялся более чем в 150 проектах, среди которых такие известные киноленты, как «30 случаев майора Земана», «Соколово», «Освобождение Праги», «Три мушкетера», «Арабела возвращается», «Визит старой дамы» и «Лабиринт».

На протяжении своей карьеры Швеглик был удостоен нескольких наград, в том числе трех за лучшую мужскую роль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, умер российский актер и режиссер Рашид Тугушев, известный ролями в популярных сериалах и постановками в театре, в возрасте 63 лет, а также сообщалось, что актер Вэл Килмер, известный по ролям в фильмах «Бэтмен навсегда» и Top Gun, умер от пневмонии в возрасте 65 лет.