Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
Судебная палата Молдавии отклонила апелляцию о восстановлении паспорта Шора
Высшая судебная палата Молдавии отклонила апелляцию адвокатов оппозиционера Илана Шора против аннулирования его паспорта, решение не подлежит обжалованию.
Адвокаты оспаривали решение Агентства государственных услуг Молдавии об аннулировании документов, удостоверяющих личность Шора. Судебный вердикт опубликован на едином портале судебных органов республики, передает ТАСС.
Согласно документу, судейская коллегия единогласно признала апелляцию, поданную адвокатами в интересах Шора, неприемлемой. В решении суда также подчеркивается, что это постановление не подлежит обжалованию, что ограничивает дальнейшие юридические шаги в данном направлении.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии заочно приговорила оппозиционного политика Илана Шора к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в крупном размере.