Прокурор запросил срок для киевлянина по делу о покушении на офицеров России

Tекст: Вера Басилая

Гособвинение требует 18 лет лишения свободы для киевлянина Вадима Чалого, который признал свою вину по делу о покушении на теракт против трех офицеров Минобороны России, передает ТАСС.

По версии следствия, Чалый организовал доставку 800 граммов взрывчатки под видом подарка в жилище офицеров. Прокурор отметила, что первые три года наказания должны быть проведены в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Также предложено назначить подсудимому штраф в 500 тысяч рублей и ограничить его свободу на три года после отбывания наказания.

Потерпевшие по делу выразили согласие с запрошенным прокурором наказанием и выразили надежду на справедливое решение суда.

Чалый, который ранее признал свою вину и раскаялся в содеянном, полностью сотрудничал со следствием, предоставив правоохранителям свой телефон и другие доказательства.

Как следует из материалов дела, Чалый приехал в Москву из Волгограда, связался с представителями украинской разведки и согласился на выполнение их заданий.

Уголовное дело против Чалого было возбуждено после третьей неудачной попытки привести в действие взрывное устройство по заданию СБУ. Целями стали три полковника Минобороны России, командующие частями в зоне боевых действий.

Ему вменяются три покушения на теракт и сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ. Как следует из материалов дела, украинские кураторы разработали тщательно продуманную схему организации терактов. СВУ могли привозиться из разных регионов России и собираться на месте.

Чалый был задержан при доставке третьей посылки, которая не успела взорваться благодаря счастливой случайности.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений, которые планировали украинские спецслужбы.

До этого завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.