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Прокурор запросил срок для киевлянина по делу о покушении на офицеров России
Гособвинение просит приговорить к 18 годам лишения свободы киевлянина Вадима Чалого за покушение на теракт против трех высокопоставленных офицеров Минобороны России.
Гособвинение требует 18 лет лишения свободы для киевлянина Вадима Чалого, который признал свою вину по делу о покушении на теракт против трех офицеров Минобороны России, передает ТАСС.
По версии следствия, Чалый организовал доставку 800 граммов взрывчатки под видом подарка в жилище офицеров. Прокурор отметила, что первые три года наказания должны быть проведены в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Также предложено назначить подсудимому штраф в 500 тысяч рублей и ограничить его свободу на три года после отбывания наказания.
Потерпевшие по делу выразили согласие с запрошенным прокурором наказанием и выразили надежду на справедливое решение суда.
Чалый, который ранее признал свою вину и раскаялся в содеянном, полностью сотрудничал со следствием, предоставив правоохранителям свой телефон и другие доказательства.
Как следует из материалов дела, Чалый приехал в Москву из Волгограда, связался с представителями украинской разведки и согласился на выполнение их заданий.
Уголовное дело против Чалого было возбуждено после третьей неудачной попытки привести в действие взрывное устройство по заданию СБУ. Целями стали три полковника Минобороны России, командующие частями в зоне боевых действий.
Ему вменяются три покушения на теракт и сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ. Как следует из материалов дела, украинские кураторы разработали тщательно продуманную схему организации терактов. СВУ могли привозиться из разных регионов России и собираться на месте.
Чалый был задержан при доставке третьей посылки, которая не успела взорваться благодаря счастливой случайности.
Ранее сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений, которые планировали украинские спецслужбы.
До этого завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.