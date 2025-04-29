Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки» – демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.15 комментариев
ФСБ сорвала попытку атаки на объект ТЭК Ярославской области
Федеральная служба безопасности пресекла попытку атаки беспилотника на промышленный объект в Ярославской области после информации, поступившей по телефону доверия.
ФСБ смогла предотвратить атаку беспилотного летательного аппарата на один из объектов топливно-энергетического комплекса Ярославской области благодаря работе телефона доверия, передает РИА «Новости».
В официальном сообщении службы отмечается, что по информации, поступившей на телефон доверия ФСБ и в территориальные органы, за 2024 год было возбуждено 15 уголовных дел по ст. 207 УК России о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. Они связаны с распространением анонимных угроз совершения терактов.
Кроме того, по факту попытки атаки с помощью беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса в Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК России (диверсия). В ФСБ уточнили: «В результате проверки информации, поступившей на телефон доверия ФСБ и телефоны доверия территориальных органов безопасности возбуждены 15 уголовных дел по ст.207... а также одно уголовное дело по ст. 281... по факту попытки совершения атаки с использованием беспилотного летательного аппарата на один из объектов топливно-энергетического комплекса Ярославской области».
В ночь на 29 апреля российские ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на различные регионы страны, сбив 40 аппаратов.