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АТОР сообщил о массовых отменах туров в Стамбул россиянами
АТОР: Аннуляции туров в Стамбул достигли 30% из-за землетрясения
После землетрясения уровень аннуляций туров в Стамбул на ближайшие даты достиг трети от общего числа бронирований, несмотря на отсутствие официальных предупреждений о небезопасности поездок.
До 30% туров в Стамбул на ближайшие даты были отменены российскими туристами, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
В АТОР отметили, что продажи туров в город после землетрясения у некоторых крупных туроператоров сократились на четверть по сравнению с прошлым годом. Также аннуляции коснулись до трети краткосрочных бронирований, которые либо были отменены, либо перенесены на более поздние даты, в основном на сентябрь и далее.
Координатор по России и СНГ туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар сообщил: «Около 30% краткосрочных бронирований было либо отменено, либо отложено». Исполнительный директор компании Istantour Кадыр Байдур уточнил, что прямых аннуляций текущих туров компания не фиксирует, однако ожидает снижение турпотока в ближайшее время на четверть–тридцать процентов.
Туроператор «Русский экспресс» сообщил о единичных аннуляциях, при этом все мероприятия и экскурсии в Стамбуле проходят в штатном режиме. В АТОР добавили, что панических звонков или требований немедленного возврата домой от туристов не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после землетрясения в Стамбуле многие жители собрали тревожные чемоданчики. При этом вопросы безопасности зданий в городе оказались в центре внимания из-за просчетов инженеров и отсутствия единой системы сертификации.
На прошлой неделе в Турции после землетрясения у побережья Силиври зарегистрировали сотни повторных толчков с небольшой магнитудой.