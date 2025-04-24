Глава МВД Турции сообщил о 266 афтершоках в Мраморном море

МВД Турции зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Мраморном море

Tекст: Мария Иванова

После землетрясения магнитудой 6,2 в Мраморном море были зафиксированы 266 афтершоков, передает ТАСС. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что повторные подземные толчки были зарегистрированы до девяти утра по местному времени следующего дня после основного удара.

Министр отметил: «После землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего вчера в 12.49 у побережья Силиври в Мраморном море, до 9.00 сегодняшнего дня было зафиксировано 266 подземных толчков. 258 из них – магнитудой от 0 до 4, семь – магнитудой от 4 до 5 и один – магнитудой более 5».

По словам Ерликая, погибших в результате землетрясения и афтершоков нет, пострадавшие получили травмы не из-за толчков, а в результате паники и неосторожных действий. Власти предоставили 101 тыс. граждан возможности укрыться вне их домов, часть людей была размещена в мечетях, школах и общежитиях, а для укрытия были задействованы 27 логистических складов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильного землетрясения в Стамбуле медицинскую помощь получили более 150 человек, при этом погибших нет.

Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан связал последнее землетрясение с высокой вероятностью более мощного удара в ближайшие десятилетия.

Власти Турции при этом опровергли слухи о причастности буровой платформы и корабля ВМС США к произошедшему событию.