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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    23 комментария
    24 апреля 2025, 13:23 • Новости дня

    Глава МВД Турции сообщил о 266 афтершоках в Мраморном море

    МВД Турции зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Мраморном море

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции после землетрясения у побережья Силиври зарегистрировали сотни повторных толчков, большинство из которых имели небольшую магнитуду.

    После землетрясения магнитудой 6,2 в Мраморном море были зафиксированы 266 афтершоков, передает ТАСС. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что повторные подземные толчки были зарегистрированы до девяти утра по местному времени следующего дня после основного удара.

    Министр отметил: «После землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего вчера в 12.49 у побережья Силиври в Мраморном море, до 9.00 сегодняшнего дня было зафиксировано 266 подземных толчков. 258 из них – магнитудой от 0 до 4, семь – магнитудой от 4 до 5 и один – магнитудой более 5».

    По словам Ерликая, погибших в результате землетрясения и афтершоков нет, пострадавшие получили травмы не из-за толчков, а в результате паники и неосторожных действий. Власти предоставили 101 тыс. граждан возможности укрыться вне их домов, часть людей была размещена в мечетях, школах и общежитиях, а для укрытия были задействованы 27 логистических складов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильного землетрясения в Стамбуле медицинскую помощь получили более 150 человек, при этом погибших нет.

    Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан связал последнее землетрясение с высокой вероятностью более мощного удара в ближайшие десятилетия.

    Власти Турции при этом опровергли слухи о причастности буровой платформы и корабля ВМС США к произошедшему событию.

    22 апреля 2025, 23:58 • Новости дня
    В Анкаре умерли 105 человек после употребления поддельного алкоголя

    Число погибших из-за поддельного алкоголя в Анкаре достигло 105

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отравления некачественным алкоголем в турецкой столице зафиксирована гибель 105 человек и десятки госпитализированных.

    Как передает TGRT Haber, расследование по факту массового отравления поддельным алкоголем в Анкаре продолжается. Арестованы 43 человека, причастных к производству и сбыту поддельной продукции, еще 50 подозреваемых отпущены под судебный контроль.

    Общее число погибших от употребления контрафактного алкоголя достигло 105 человек. Кроме того, двадцать девять пострадавших находятся в отделениях реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в эфире TGRT Haber.

    Власти продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и предотвращению дальнейших случаев отравления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле за сутки жертвами отравления поддельным алкоголем стали 11 человек, еще 38 граждан обратились в больницы, большинство из них – иностранцы, а затем число погибших от фальшивого алкоголя выросло до 19 человек, при этом 33 пострадавших находятся на лечении, в то же время в Анкаре турецкая полиция в ходе крупнейшей в истории операции задержала 525 наркоторговцев с участием более 4,7 тыс. полицейских и использованием дронов.

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    23 апреля 2025, 13:17 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,2 вызвало панику среди жителей Стамбула

    Сильное землетрясение потрясло Стамбул и вызвало панику

    Tекст: Мария Иванова

    В крупнейшем городе Турции в полдень были зафиксированы подземные толчки силой 6,2 балла, которые продолжались около 15 секунд и вызвали панику среди жителей.

    О сильном землетрясении магнитудой 6,2 в Стамбуле 23 апреля сообщили сейсмологи, передает ТАСС.

    Подземные толчки были зафиксированы примерно в 12.50 по местному времени и продолжались до 15 секунд. Очевидцы рассказали, что толчки ощущались практически во всех районах города, а также в других населенных пунктах Мраморного региона.

    По информации телеканала TRT Haber, стихия вызвала панику среди жителей, многие выбежали на улицы. На данный момент официальных данных о разрушениях или жертвах не поступало. Сейсмологи продолжают следить за ситуацией и уточнять последствия землетрясения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на курорте Аланья и очагом на глубине семь километров в море.

    На этой неделе на Ключевском вулкане зафиксировали более ста землетрясений за сутки.

    Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 потрясло район острова Минданао на Филиппинах.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    23 апреля 2025, 16:41 • Новости дня
    Спикер парламента Турции призвал готовиться к мощному землетрясению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что стране необходимо срочно подготовиться к угрозе мощного землетрясения, способного оставить без жилья около 4,5 млн человек.

    Об этом заявил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, передает РИА «Новости». Он заметил, что ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже находится «на пороге», и призвал нацию и учреждения быть готовыми к преодолению последствий стихийного бедствия с минимальными потерями.

    Куртулмуш подчеркнул: «Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями».

    Ранее в Стамбуле уже произошли подземные толчки магнитудой 6,2 и 4,4, которые сопровождались тряской стен, раскачиванием люстр, скрипом мебели и временными перебоями с электричеством и интернетом. Как отмечает ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр, времени у властей на подготовку почти не осталось. По прогнозам мэрии города, при землетрясении магнитудой 7,5 могут обрушиться не менее 90 тыс. зданий, а примерно 4,5 млн граждан может понадобиться временное жилье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле произошли подземные толчки силой 6,2 балла, которые длились около 15 секунд и вызвали панику среди жителей.

    Затем в городе произошли повторные толчки, о чем сообщили в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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    24 апреля 2025, 06:20 • Новости дня
    На Эльбрусе погибли альпинисты из Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Погибшими на Эльбрусе альпинистами оказались двое граждан Турции, сообщило турецкое агентство IHA.

    По данным IHA, группа из пяти граждан Турции отправилась в Россию в воскресенье для восхождения на Эльбрус. Обнаружены тела погибшего от гипотермии альпиниста из района Манавгат в Анталье Мехмета Коджаакча, а также Казыма Гюлера из провинции Бурса, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС получило сигнал о помощи от группы из пяти альпинистов на Эльбрусе, из которых двое смогли спуститься с горы самостоятельно, одного участника нашли живым, а еще двое погибли.


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    21 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Россиянина и белоруса задержали в аэропорту Стамбула за контрабанду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стамбульском аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России и гражданина Белоруссии с крупной партией смартфонов, техники, табака и меха, сообщили местные СМИ.

    У прибывших из Москвы граждан России и Белоруссии обнаружили смартфоны, фотоаппаратуру, табак, сигареты, спортивную обувь и изделия из норки, сообщили источники TRT Haber, передает ТАСС.

    У них нашли 10 новых смартфонов разных марок, восемь единиц фото- и видеотехники, 12 килограммов кальянного табака, 200 пачек сигарет, 60 пачек фильтров для электронных сигарет, 21 пару спортивной обуви, 16 женских сумок, 12 отрезов норкового меха и шесть норковых шарфов. Все эти предметы были изъяты в ходе досмотра багажа и личных вещей подозреваемых.

    Ранее в аэропорту Сочи у пассажирки, прибывшей из Турции, нашли 1600 ювелирных изделий стоимостью 56 млн рублей, которые были спрятаны под одеждой.

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    22 апреля 2025, 10:14 • Новости дня
    Ученые зафиксировали термальную аномалию и свечение кратера Ключевской

    Tекст: Мария Иванова

    Вулканологи на Камчатке отметили признаки возможного усиления активности Ключевской сопки, включая свечение кратера и появление термальной аномалии.

    Вулканологи на Камчатке предупредили о возможном усилении активности Ключевской сопки, сообщает ТАСС.

    Как отмечают в ГУ МЧС по Камчатскому краю, еще в конце марта и в апреле ученые фиксировали термальные аномалии и ночное свечение в кратере вершины вулкана.

    По словам специалистов, в ночь на 21 апреля свечение в кратере наблюдалось особенно часто, что указывает на постепенное заполнение кратера лавой и начало стромболианской активности. В дальнейшем специалисты не исключают усиления извержения – возможно появление лавового потока на склоне и выбросы пепла на высоту до одного километра.

    В настоящее время в районе вулкана не зарегистрировано организованных туристических групп, однако спасатели МЧС предупреждают о рисках самостоятельных посещений. Гости и жители Камчатки предупреждены не подходить к вулкану и не совершать восхождений на его склоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Ключевской сопке за последние сутки произошло более ста землетрясений, что сопровождается изменением температуры.

    Ранее на Камчатке зафиксировали начало стромболианского извержения Ключевского вулкана – самого высокого действующего вулкана Евразии, над кратером которого наблюдается яркое свечение.

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    23 апреля 2025, 14:20 • Новости дня
    В Стамбуле зафиксировали новое землетрясение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецком городе Стамбул произошли повторные толчки после первого землетрясения, заявили в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

    Магнитуда повторного землетрясения составляла 4,4, его очаг находился на глубине в семь километров, пояснили в управлении, передает РИА «Новости».

    Между тем глава минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу заявил, что транспортная инфраструктура при первом землетрясении не пострадала, сообщает ТАСС.

    Ранее землетрясение в Стамбуле магнитудой 6,2 напугало местных жителей. Толчки ощущались по всему городу. Здание российского генконсульства не пострадало.

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    24 апреля 2025, 08:02 • Новости дня
    Сейсмолог спрогнозировал в Стамбуле разрушительное землетрясение

    Сейсмолог предсказал землетрясение магнитудой до 7,2 в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан связал последнее землетрясение в Стамбуле с вероятностью более сильного удара в ближайшие десятилетия.

    Эрджан заявил, что землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в Мраморном море у берегов Стамбула, стало предвестником более мощного сейсмического события, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, в период между 2045 и 2075 годами в регионе Фракии ожидается землетрясение магнитудой 7-7,2. Эрджан подчеркнул, что эпицентр нового землетрясения будет расположен на глубине от 7 до 13 километров и его сила может превысить мощность нынешнего удара в 22 раза. Специалист рекомендует жителям современных зданий, построенных после 1999 года, а также в районах с прочным грунтом, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

    Согласно оценкам профсоюза сейсмологов и данным мэрии Стамбула, возможное землетрясение магнитудой 7,5 приведет к разрушению не менее 90 тыс. зданий и временной потере жилья для 4,5 млн человек. Общий экономический ущерб может составить свыше 325 млрд долларов.

    Профессор Халюк Эйидоган отметил, что экономические последствия ощутит вся Турция, поскольку одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит непосредственно по Мраморному морю у побережья города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Стамбуле в результате сильного землетрясения пострадали более 150 человек. При этом власти Турции заявили о необходимости срочно подготовиться к угрозе мощного землетрясения, которое может оставить без жилья около 4,5 млн человек

    В среду в городе произошли повторные толчки после первого удара стихии.

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    22 апреля 2025, 13:36 • Новости дня
    В Удмуртии начался лесной пожар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Удмуртской республике произошло возгорание сухой растительности в лесу, огонь перекинулся на садоводческие постройки, сообщили в МЧС.

    Пожар начался в починке Нижневоткинский лесоучасток, там загорелась сухая растительность, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Огонь распространился на садоводческие постройки, он повредил четыре строения. Быстрому распространению пламени способствует сильный ветер.

    На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

    Ранее в Бурятии за сутки потушили свыше 4,7 тыс. гектаров лесных пожаров.

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    23 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Здание генконсульства России в Стамбуле избежало повреждений при землетрясении

    Tекст: Мария Иванова

    Российское генконсульство в Стамбуле осталось невредимым после землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло около 12.50 по местному времени.

    Здание генконсульства России в Стамбуле не пострадало в результате землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло в городе около 12.50 по местному времени, передает ТАСС. В диппредставительстве сообщили: «Нет, не пострадало».

    Мэрия Стамбула подтвердила, что на данный момент власти города не получали уведомлений о серьезных последствиях землетрясения. Представители мэрии заявили, что сотрудники муниципалитета находятся на связи со спасательными службами для оценки ситуации и реагирования.

    Управление губернатора провинции Стамбул также отметило, что информации о разрушении зданий не поступало. Власти продолжают инспекцию на местах и просят жителей сохранять спокойствие и не приближаться к потенциально поврежденным строениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейшем городе Турции были зафиксированы подземные толчки силой 6,2 балла, продолжавшиеся около 15 секунд и вызвавшие панику среди жителей.

    В начале года в турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на курорте Аланья, очаг которого находился на глубине семи километров в море.

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    22 апреля 2025, 12:20 • Новости дня
    В Забайкалье направили дополнительную группу огнеборцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Забайкальский край направлена дополнительная группировка пожарных по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, сообщили в ведомстве.

    В регион из Хабаровска дополнительно отправились 50 огнеборцев и три единицы техники, они прибудут в Тунгокоченский район, где складывается наиболее сложная обстановка, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также туда уже прибыли 50 специалистов и семь единиц техники Амурского спасцентра.

    Огнеборцы снабжены необходимым оборудованием для тушения возгораний и отслеживания обстановки.

    В понедельник в Забайкальский край посетили глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, чтобы лично оценить обстановку с пожарами.

    В регионе за три с половиной месяца 2025 года удалось не допустить перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории 24 населенных пунктов.

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    22 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    В Раде признались в покупке российского газа через «Турецкий поток»

    Tекст: Александра Юдина

    Первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил о закупках российского газа, поступающего в страну по европейскому маршруту через газопровод «Турецкий поток».

    По его словам, Украина покупает российский газ, который поступает в Европу через газопровод «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    Кучеренко отметил, что на европейском газовом рынке действует принцип замещения, и невозможно точно определить, откуда поступает газ, который приобретает Киев.

    Газопровод состоит из двух ниток, одна из которых идет в Турцию, а другая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия в первом квартале увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 16%, он достиг объема 4,51 млрд кубометров.

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    24 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Власти Турции отвергли связь платформы и ВМС США с землетрясением

    Tекст: Мария Иванова

    В Анкаре заявили, что распространенные в соцсетях слухи о причастности буровой платформы и корабля ВМС США к землетрясению не соответствуют действительности.

    Власти Турции опровергли версии о причастности к землетрясению в Мраморном море буровой платформы GPS Saturn, корабля ВМС США или системы HAARP, передает ТАСС.

    Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента страны подчеркнул, что распространявшиеся в соцсетях утверждения не соответствуют действительности, а изображения были сделаны во время прохода буровой платформы через Босфор в декабре 2018 года.

    В заявлении отмечается: «Утверждения, распространенные некоторыми аккаунтами в социальных сетях, о том, что землетрясение в Стамбуле могло быть вызвано бурением разлома в месте, где стояла на якоре буровая платформа GPS Saturn, не соответствуют действительности». В центре уточнили, что GPS Saturn не проводила никаких буровых работ в Мраморном море и сейчас находится в водах Черного моря около Болгарии.

    Центр также назвал необоснованными слухи о том, что американский корабль USS Nitze или система HAARP могли спровоцировать землетрясение. В заявлении говорится, что судно ВМС США не осуществляло никакой деятельности в турецких водах, а современные научные данные свидетельствуют о невозможности спровоцировать землетрясение подобными средствами.

    Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в Мраморном море в среду днем, после чего последовало около 200 афтершоков. Разрушений и жертв зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что недавнее землетрясение в Стамбуле связано с высокой вероятностью более мощного удара в ближайшие десятилетия. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш отметил необходимость срочно подготовиться к возможному сильному землетрясению, которое может оставить без жилья около 4,5 млн человек.

    Накануне после последнего мощного землетрясения в Стамбуле более 150 человек получили медицинскую помощь, погибших нет.

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    24 апреля 2025, 07:19 • Новости дня
    Сильное землетрясение произошло у побережья Чили

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Чили, эпицентр находился в 50 километрах от города Овалье на глубине 14 километров.

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Чили, передает ТАСС. Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился примерно в 50 километрах к юго-западу от города Овалье, где проживают около 77 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.

    На данный момент сообщений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало. Также отмечается, что угроза цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа российских спасателей отправилась в Мьянму для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сотрудники МЧС обследовали 63 объекта в пострадавших районах, а число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3455 человек.

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    23 апреля 2025, 13:23 • Новости дня
    В Забайкалье ввели режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Масштабные пожары в Забайкальском крае вынудили ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в МЧС России.

    Решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС Александра Куренкова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В регионе действует 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га, из которых один локализован на 500 га. В тушении участвуют 1 тыс. 365 человек и 123 единицы техники. По прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может осложнить обстановку.

    Для усиления группировки в регион направят два самолета Ил-76 и 100 специалистов из Красноярского и Хабаровского краев.

    Ранее в Забайкальский край направили дополнительную группировку пожарных для борьбы с природными пожарами.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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