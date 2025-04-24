Власти Турции отвергли связь платформы и ВМС США с землетрясением

Tекст: Мария Иванова

Власти Турции опровергли версии о причастности к землетрясению в Мраморном море буровой платформы GPS Saturn, корабля ВМС США или системы HAARP, передает ТАСС.

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента страны подчеркнул, что распространявшиеся в соцсетях утверждения не соответствуют действительности, а изображения были сделаны во время прохода буровой платформы через Босфор в декабре 2018 года.

В заявлении отмечается: «Утверждения, распространенные некоторыми аккаунтами в социальных сетях, о том, что землетрясение в Стамбуле могло быть вызвано бурением разлома в месте, где стояла на якоре буровая платформа GPS Saturn, не соответствуют действительности». В центре уточнили, что GPS Saturn не проводила никаких буровых работ в Мраморном море и сейчас находится в водах Черного моря около Болгарии.

Центр также назвал необоснованными слухи о том, что американский корабль USS Nitze или система HAARP могли спровоцировать землетрясение. В заявлении говорится, что судно ВМС США не осуществляло никакой деятельности в турецких водах, а современные научные данные свидетельствуют о невозможности спровоцировать землетрясение подобными средствами.

Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в Мраморном море в среду днем, после чего последовало около 200 афтершоков. Разрушений и жертв зафиксировано не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что недавнее землетрясение в Стамбуле связано с высокой вероятностью более мощного удара в ближайшие десятилетия. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш отметил необходимость срочно подготовиться к возможному сильному землетрясению, которое может оставить без жилья около 4,5 млн человек.

Накануне после последнего мощного землетрясения в Стамбуле более 150 человек получили медицинскую помощь, погибших нет.