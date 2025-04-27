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    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
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    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    27 апреля 2025, 15:36 • Новости дня

    В Российской государственной библиотеке загорелся подвал

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка в Москве произошло возгорание, сообщили оперативные службы.

    Как указал источник, в подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка произошло возгорание. По его словам, на место происшествия были направлены пожарные расчеты, передает ТАСС.

    В воскресенье крупное возгорание возникло в банном комплексе на Яузской аллее, площадь пожара достигла 1200 кв.метров.

    5 апреля на крыше Российской государственной библиотеки в Москве произошло тление обрешетника.

    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Задержанный за убийство генерала Москалика агент СБУ признался в преступлении

    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный Игнат Кузин, завербованный спецслужбами Украины в апреле 2023 года, признался в установке взрывного устройства на автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, следует из видео ФСБ.

    Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса мужчины, подозреваемого в причастности к убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает ТАСС.

    Задержанный Игнат Кузин рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами в Киевской области в апреле 2023 года.

    Кузин сообщил, что в сентябре 2023 года переехал в Москву, а в 2025 году по указанию куратора из Киева приобрел автомобиль Volkswagen Universal. Позже, по полученным координатам, он извлек из тайника видеокамеру и взрывное устройство, которое установил на заднюю часть машины.

    Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого был убит генерал Ярослав Москалик, было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

    Задержанный отметил, что непосредственный подрыв машины был произведен дистанционно с Украины куратором по имени Вадим. ФСБ также показала компоненты использованной бомбы и видео задержания подозреваемого, передает РИА «Новости»

    Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    26 апреля 2025, 17:11 • Новости дня
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил сомнения в искренности посла Франции Николя де Ривьера после его интервью о перспективах отношений между Москвой и Парижем.

    Оптимистичные оценки российского-французского диалога, высказанные де Ривьером, контрастируют с публичными высказываниями официальных лиц Франции, особенно в части санкционной политики и урегулирования на Украине, заявили в МИД России, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили: «Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит».

    Напомним, 1 апреля новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию и передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко.

    Де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

    Коментарии (12)
    26 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, в результате подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила ФСБ России.

    Агент украинских спецслужб Игнат Кузин был задержан ФСБ России после проведения неотложных мероприятий. По информации ведомства, Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрел автомобиль Volkswagen Golf, в который установил самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

    Компоненты для взрывного устройства, по данным ФСБ, были извлечены Кузиным из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. 25 апреля 2025 года устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины, после чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России.

    Кузин доставлен сотрудниками ФСБ в Следственный комитет России для проведения следственных действий. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств) УК России, отмечает ведомство.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

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    27 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме
    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме
    @ Ukrainian Presidency/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время похорон папы римского Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, публично усомнившись в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

    В ходе похорон папы Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian. Встреча проходила в соборе Святого Петра во время присутствия мировых лидеров и представителей духовенства.

    После беседы Трамп опубликовал пост в социальной сети, где отметил: «Не было никаких причин для Путина выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние дни. Это наводит меня на мысль, что он, возможно, не хочет остановить войну».

    Эта встреча стала первой личной беседой Трампа и Зеленского с момента их напряженного разговора в Овальном кабинете. Зеленский описал переговоры как «очень символичные» и заявил, что они могут стать историческими при достижении совместных результатов. Представитель Трампа в вопросах Украины Кит Келлог процитировал Евангелие: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».

    Обстановка мероприятия подчеркивалась призывами католических иерархов к единству, а также акцентом на поддержку бедных и беженцев. Несмотря на сложности отношений между США и европейскими союзниками, встреча прошла мирно и была отмечена вниманием общественности и прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу перед началом похорон папы римского Франциска в Ватикане, а после этого Зеленский провел тет-а-тет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине.

    Коментарии (18)
    27 апреля 2025, 11:00 • Новости дня
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию бойцов из КНДР, которые, по его словам, участвовали в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, передает Colonelcassad. На снимке изображены шестеро военнослужащих на фоне позднеосенних деревьев.

    Опознавательным знаком на их шлемах служит георгиевская лента. «Наши братья по оружию», – написал Рожин в подписи к публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области, в Сети появилось видео с бойцами, якобы принадлежащими силам специального назначения КНДР после штурма в Плехово, а начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

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    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    27 апреля 2025, 04:35 • Новости дня
    Взрыв в Иране произошел из-за компонента ракетного топлива
    Взрыв в Иране произошел из-за компонента ракетного топлива
    @ FAROOQ KHAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Субботний взрыв в порту Бендер-Аббаса унес жизни минимум 14 человек и ранил около 750, разрушив здания в нескольких километрах от эпицентра.

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас произошел из-за взрыва перхлората натрия, основного ингредиента для твердого топлива ракет, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей исламской революции.

    Инцидент случился днем 26 апреля на причале, где загорелся топливный резервуар. По данным РИА «Новости», взрыв был настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, находящемся как минимум в двадцати километрах от порта в Персидском заливе.

    В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Министерство внутренних дел Ирана распорядилось начать проверку произошедшего. По последней информации, число погибших достигло 14 человек, около 750 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас зарегистрировали сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия пока неизвестны, по данным местных спасательных служб, взрыв привел к гибели как минимум четырех человек, а число пострадавших в результате происшествия на причале порта Бендер-Аббас на юге Ирана превысило 700 человек.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 17:29 • Новости дня
    Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о встрече в Риме с Владимиром Зеленским, во время которой украинский лидер «выразил готовность завершить вооруженный конфликт».

    Об этом сообщил сам Макрон в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». По словам французского президента, встреча с Зеленским прошла в Риме и была охарактеризована им как «очень позитивный обмен мнениями».

    Макрон подчеркнул: «Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией».

    Ранее сообщалось, что Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом «пообщался тет-а-тет» и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    27 апреля 2025, 02:02 • Новости дня
    Стало известно о желании европейских чиновников отставки фон дер Ляйен
    Стало известно о желании европейских чиновников отставки фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокопоставленные европейские чиновники считают, что уход главы Еврокомиссии поможет разрешить внутренние проблемы Евросоюза.

    По данным журнала Die Weltwoche, должностные лица Евросоюза все чаще называют председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен токсичной фигурой и выступают за ее отставку, передает ТАСС. Источники из дипломатических кругов утверждают, что отставка главы ЕК могла бы способствовать «разблокировке многих процессов» в Евросоюзе.

    Журнал отмечает, что политический кризис в ЕС негативно влияет на репутацию фон дер Ляйен и указывает на ее недостаточные политические и дипломатические способности. В публикации говорится: «На западе – торговый спор с США, на востоке – конфликт на Украине и обострение отношений с Россией… продолжается противостояние с Китаем».

    Издание также обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп пока не встречался с председателем Еврокомиссии, а госсекретарь Марко Рубио отменил две встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, ссылаясь на «несовпадение графиков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп договорились о проведении личной встречи, фон дер Ляйен заявила о росте интереса к торговому сотрудничеству с Европой на фоне введения США новых тарифов и рыночной нестабильности, а глава МИД России Сергей Лавров обвинил фон дер Ляйен в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

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    27 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Главу Совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева
    Главу Совета российских соотечественников задержали в аэропорту Кишинева
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил, что его задержали в аэропорту Кишинева и отпустили после тщательной проверки багажа.

    Глава Совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил о задержании в международном аэропорту Кишинева, передает РИА «Новости». По его словам, сотрудники пограничной полиции подвергли его дополнительному личному досмотру и досмотру багажа, а также изъяли паспорт и проездные документы. Петрович отметил, что причины задержания ему не объяснили, однако сотрудники вели себя корректно.

    Примерно через час после задержания ему вернули документы и разрешили покинуть страну. Петрович сообщил, что после проверки в его багаже не было обнаружено ничего запрещенного, а интерес сотрудников вызвал именно его багаж. Он также потребовал предоставить ему уведомление и протокол, положенные по закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавского оппозиционного блогера Габриела Кэлина задержали в аэропорту Кишинева после его возвращения с мероприятия, организованного в Москве аналитическим центром «Евразия».

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    27 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи в Риме Дональд Трамп не разрешил Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским, попросив французского президента покинуть зал, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

    Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

    На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

    Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

    «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    26 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе США по порту Йемена пострадали три российских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате авиаударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена три члена экипажа российского нефтетанкера получили различные травмы, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

    Глава МИД властей в Сане Джамаль Амир сообщил, что удар был нанесен в минувшую пятницу по порту Рас-Иса, где стоял российский танкер. По его словам, трое россиян – Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин – получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Министр уточнил, что пострадавших моряков спасла береговая охрана Йемена, после чего они были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Амир заявил, что США целенаправленно атаковали гражданское судно, чтобы помешать разгрузке нефтяного груза.

    Он также отметил, что США продолжают регулярные удары по контролируемым хуситами территориям Йемена, их целью якобы являются военные объекты. По его мнению, на деле удары наносятся по объектам, связанным с экономикой страны, что является грубым нарушением международного права.

    Ранее американские военные нанесли авиаудары по рынку в районе Фарва столицы Йемена, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 30.

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    27 апреля 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS

    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS и 124 беспилотника

    ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ с HIMARS
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе спецоперации поражено несколько складов боеприпасов с реактивными снарядами HIMARS, а также уничтожено 124 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов, где хранились реактивные снаряды для системы HIMARS. Ведомство отметило, что всего были уничтожены склады в нескольких районах, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов и цех по сборке беспилотников.

    Как указали в пресс-службе, российские войска на различных направлениях нанесли поражение скоплениям техники и живой силы ВСУ. В частности, только на Белгородском направлении потери украинской стороны составили до 75 военных, уничтожен склад горючего. В районе Купянска и других населенных пунктов Харьковской области и ДНР зафиксированы потери до 235 военнослужащих, уничтожены боевая техника, артиллерийские орудия, восемь складов боеприпасов, а также американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, говорится в сообщении.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, поразила личный состав и технику шести механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения, уничтожила четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. На других направлениях ВСУ также понесли значительные потери: противник потерял до 250 военных на юге и до 425 бойцов в районе Миролюбовки и Богдановки. Кроме того, подразделения «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение, уничтожили склады боеприпасов и станции РЭБ.

    По данным Минобороны, за сутки российские системы ПВО уничтожили управляемую бомбу JDAM, несколько реактивных снарядов HIMARS и 124 беспилотных летательных аппарата. С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, более 53 тыс. беспилотников и более 23 тыс. единиц бронетехники, уточнили в ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив склады боеприпасов и топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в глубину обороны Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новое в ДНР и подошли к Катериновке, ранее войска России захватили позиции украинских сил на реке Жеребец, а также российские подразделения начали штурм Григоровки в ДНР.

    Коментарии (2)
    26 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Эстония освободила задержанный танкер Kiwala

    Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala после устранения нарушений

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер Kiwala, предположительно направлявшийся в Россию, получил разрешение покинуть Эстонию после устранения около 40 выявленных нарушений, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Власти Эстонии освободили задержанный 11 апреля танкер Kiwala, который, по сообщениям эстонских СМИ, предположительно направлялся в российский порт Усть-Луга, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиокомпании ERR, на судне было зафиксировано около 40 нарушений, из-за чего его задержали для проверки документов и статуса.

    Как сообщил директор морской службы транспортного департамента Эстонии Кристьян Труу, танкер устранил все выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию. Сейчас судно находится на якоре в заливе Мууга, где завершаются последние процедуры для выхода из страны.

    ERR уточняет, что освобождение танкера стало возможным после выполнения всех необходимых требований, предъявленных эстонскими властями.

    Напомним, ВМС Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala, который предположительно следовал в российский порт Усть-Луга, на борту которого инспекторы выявили около 40 нарушений, из которых 29 признаны серьезными.

    До этого эстонский парламент (Рийгикогу) принял закон, разрешающий военным применять силу против торговых судов в Балтийском море при угрозе национальной безопасности.

    Коментарии (11)
    Главное
    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме
    Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
    Пакистан предложил России и Китаю расследовать теракт в Кашмире
    В Тбилиси заявили о «беспроигрышной позиции» России по конфликту на Украине
    Чехия стала главным поставщиком пива из ЕС для России
    Верховный суд назвал обстоятельства для освобождения от алиментов
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова «кофе»

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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    Украина использует террор для срыва мирных переговоров

    В Подмосковье убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Причиной смерти послужил подрыв легкового автомобиля в Балашихе. В экспертном сообществе отмечают, что преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытающиеся помешать мирному урегулированию конфликта. Более того, за ними просматривается участие и других игроков. Подробности

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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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