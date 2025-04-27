Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.3 комментария
Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи превысило 1,1 тыс. человек
На фоне продолжающихся спасательных работ в иранском порту Шахид-Раджаи в больницах оказались 1139 пострадавших после мощного взрыва.
Число пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи достигло 1139, передает ТАСС. Эту информацию подтвердила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
По ее словам, «ситуация в порту Шахид-Раджаи под контролем. В медицинских учреждениях находятся 1139 человек». Она уточнила, что несколько пострадавших были доставлены воздушным транспортом в города Шираз и Лурестан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране произошел взрыв по причине детонации компонента ракетного топлива; число погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи на юге страны достигло 18, а пострадавших оказалось более 800; среди пострадавших при взрыве в Иране россиян не оказалось.