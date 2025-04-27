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    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    18 комментариев
    27 апреля 2025, 08:13 • Новости дня

    Число жертв взрыва в Иране достигло 18

    Взрыв в порту Бендер-Аббаса унес жизни 18 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту имени Шахида Раджаи на юге Ирана в результате взрыва число погибших достигло восемнадцати, а пострадавших оказалось более восьмисот.

    Число погибших при взрыве в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 18 человек, а число пострадавших превысило 800, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава управления чрезвычайных ситуаций при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде.

    Ранее официальные лица называли другие цифры: 14 погибших и 752 пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в Иране стал компонент ракетного топлива, число пострадавших при взрыве в Иране достигло 700 человек, среди пострадавших при взрыве в Иране россияне отсутствуют.

    26 апреля 2025, 15:15 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи достигло 516

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана привел к травмам у 516 человек, при этом сведений о погибших пока не поступало.

    Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана увеличилось до 516 человек, передает ТАСС. Инцидент произошел на побережье Персидского залива, подробности о причинах взрыва пока не сообщаются.

    Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст сообщил: «Общее число пострадавших достигло 516». Информации о погибших на данный момент не поступало, отмечают в экстренных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия на тот момент были неизвестны, позже причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом, а число пострадавших при взрыве достигло 406 человек.

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    26 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас достигло 406 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При взрыве в южном иранском порту Бендер-Аббас количество пострадавших выросло до 406, что значительно превышает ранее сообщавшиеся данные.

    Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана достигло 406 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars. Ранее агентство Mehr информировало о 281 пострадавшем. В сообщении уточняется: «Четыреста шесть человек пострадали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас зарегистрировали сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия были неизвестны, позже причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом, а число пострадавших достигло 115 человек.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 15:53 • Новости дня
    Названо число погибших при взрыве в порту Ирана

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас унес жизни четырех человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас, по данным местных спасательных служб, привел к гибели как минимум четырех человек.

    Глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди сообщил о гибели минимум четырех человек в результате взрыва в порту Бендер-Аббас, передает РИА «Новости». Он уточнил в эфире иранского телевидения: «У нас есть статистика, но нам подтвердили (гибель) четырех человек».

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас в Иране произошел сильный взрыв, сообщалось о 516 пострадавших.

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    26 апреля 2025, 20:11 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в Иране достигло 700 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате мощного взрыва на причале порта Бендер-Аббас на юге Ирана число пострадавших превысило 700 человек, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Число пострадавших в результате мощного взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до семисот человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim и медицинские службы страны.

    По информации иранских СМИ, ударная волна была настолько сильной, что ее услышали на острове Кешм, который находится примерно в 20 километрах от порта. В результате ЧП были выбиты окна в зданиях в радиусе нескольких километров. Министерство внутренних дел Ирана поручило провести проверку обстоятельств происшествия.

    Российское посольство в Иране подтвердило, что граждане России не пострадали во время инцидента с взрывом в порту Бендер-Аббаса.

    Напомним, в субботу днем в южном иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв.

    До этого сообщалось о 516 пострадавших и четырех погибших.

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    26 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Названа причина взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана

    Tasnim: Взрыв в порту на юге Ирана произошел из-за возгорания резервуара с топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной взрыва в иранском порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом, сообщило агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, в районе происшествия срочно были развернуты группы быстрого реагирования, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде, инцидент произошел вблизи причала, а на месте продолжают работать пожарные, пытаясь локализовать возгорание.

    Агентство Fars сообщило, что около 50 человек пострадали при взрыве в порту Бендер-Аббас.

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас прогремел сильный взрыв.

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    26 апреля 2025, 16:53 • Новости дня
    Завершился третий раунд переговоров США и Ирана в Омане

    ISNA: Завершился третий раунд переговоров США и Ирана в Омане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате, сообщило иранское госагентство ISNA.

    Обсуждение касалось перспективы снятия части санкций с Тегерана при условии соблюдения определенных требований по ядерной деятельности, передает РИА «Новости». В сообщении уточняется, что встреча завершилась «несколько минут назад».

    На прошлой неделе в Риме прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где Тегеран настаивал на полном снятии антииранских санкций. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщал о существенном сближении позиций Тегерана и Вашингтона.

    Ранее стало известно, что иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на непрямые переговоры с Соединенными Штатами в Оман.

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    26 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    Стало известно о росте турпотока между Россией и Ираном

    Туристический поток между Россией и Ираном вырос на 52 процента

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году зафиксировано значительное увеличение количества поездок между Россией и Ираном, чему способствовало бесперебойное авиасообщение и безвизовый режим.

    Как сообщает ТАСС, министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что за 2024 год туристический поток между Россией и Ираном увеличился на 52 процента по сравнению с предыдущим годом. «Рост туристического потока за прошлый год по сравнению с предыдущим составил 52%.

    Это большое достижение», – отметил он. Министр подчеркнул, что между странами действует бесперебойное авиасообщение и существует безвизовое пространство для туристических групп, что способствует увеличению обмена туристами.

    По словам Цивилева, потенциал увеличения турпотока еще не исчерпан, и в ближайшие годы ожидается дальнейший рост. Он также добавил, что объем двусторонней торговли за 2024 год составил 4,8 млрд долларов, и тенденция к росту сохраняется. Россия экспортирует в Иран сельскохозяйственную продукцию, металлы и древесину, а из Ирана в Россию поступают фрукты, овощи, транспорт и химическая продукция.

    Министр также рассказал о развитии сотрудничества в сфере образования: около 9 тысяч иранских студентов учатся в российских вузах, а между университетами двух стран подписано более 300 соглашений. Кроме того, Цивилев отметил подписание соглашения о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», который соединит Европу с Азией и сделает Иран крупным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 января в Кремле состоится подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который станет важнейшим документом в истории двусторонних отношений; новый договор, по словам экспертов, будет отличаться серьезным расширением военного сотрудничества, а время его подписания специально выбрано накануне инаугурации Дональда Трампа; глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение включает в себя положения об экономике, технологиях, гуманитарных связях и укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

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    27 апреля 2025, 00:18 • Новости дня
    СМИ сообщили о разногласиях США и Ирана на переговорах в Омане

    Стороны спорили об иранском обогащении урана и ракетной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    Основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ.

    Разногласия между США и Ираном на переговорах в Омане касались главным образом иранской программы обогащения урана, передает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, эта тема стала главным камнем преткновения на текущем этапе диалога. Дополнительным спорным моментом остается желание американской стороны связать обсуждение ракетной программы Ирана с новым соглашением по ядерному вопросу.

    Тем не менее, неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что переговоры были «позитивными и продуктивными». Он сообщил, что очередная встреча сторон назначена на ближайшее время и пройдет в одной из европейских стран.

    Третий раунд переговоров завершился «серьезными разногласиями и обязательством провести новую встречу», подытожила The Wall Street Journal. В переговорах на высоком уровне участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник США Стивен Уиткофф. Экспертные консультации возглавляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон и представители иранского МИДа.

    Ранее иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские представители на переговорах с Ираном не поднимали вопрос об экспорте иранского урана, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате, а Дональд Трамп не исключил военное участие США в возможном конфликте Израиля и Ирана.

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    26 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Tasnim: США не обсуждали вывоз урана из Ирана на переговорах

    Tasnim: Переговоры США и Ирана прошли без обсуждения вывоза иранского урана

    Tекст: Вера Басилая

    Американские представители на переговорах с Ираном не поднимали вопрос об экспорте иранского урана, сообщает иранское госагентство Tasnim.

    Источник агентства сообщил, что США не поднимали вопрос о вывозе урана из исламской республики или о снижении уровня его обогащения до нуля на последних переговорах с Ираном, передает РИА «Новости».

    По словам источника агентства, принцип обогащения урана не обсуждался ни на прошедших, ни на предыдущих раундах диалога.

    В 2015 году между Ираном, Россией, Китаем, Британией, Германией, Францией и США была заключена ядерная сделка, предполагавшая отмену санкций в обмен на ограничения по ядерной программе. В 2018 году США вышли из соглашения и восстановили санкции, после чего Иран начал сокращать свои обязательства, включая ограничения на исследования и уровень обогащения урана.

    Ранее третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате.

    Иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на эти переговоры в Оман.

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    26 апреля 2025, 12:22 • Новости дня
    Взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас на юге Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В субботу днем в южном порту Бендер-Аббас зарегистрирован сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия пока неизвестны.

    В порту Бендер-Аббас на юге Ирана в субботу днем произошел мощный взрыв, передает РИА «Новости». По данным иранского агентства Tasnim, сообщение о происшествии поступило от главы отдела по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган. Представитель ведомства заявил: «Несколько минут назад произошел мощный взрыв в порту Бендер-Аббас. Пока причины взрыва неизвестны». тельная информация ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране загорелись резервуары на крупном нефтяном терминале, также в стране предотвратили диверсию на значимом ядерном объекте, а ранее число жертв взрыва на шахте в Иране достигло 50 человек.

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    26 апреля 2025, 17:39 • Новости дня
    Стало известно об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство подтвердило, что граждане России не пострадали во время инцидента с взрывом в иранском порту Бендер-Аббаса.

    Посольство России в Тегеране официально заявило, что среди пострадавших в результате взрыва в порту Бендер-Аббаса на юге Ирана граждан России нет, передает РИА «Новости».

    Все загранучреждения России в полной безопасности и работают штатно, добавили в диппредставительстве, передает ТАСС. Посольство также выразило соболезнования Ирану в связи с инцидентом.

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас в Иране произошел сильный взрыв, сообщалось о 516 пострадавших, погибли четверо.

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    26 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в Иране достигло 115 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество раненых после взрыва в иранском порту на побережье Персидского залива достигло 115 человек, экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим.

    Число пострадавших в результате взрыва в иранском порту на побережье Персидского залива достигло 115 человек, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст.

    Он заявил: «Все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Кроме того, экстренные службы в городах Джахром и Лар (провинция Фарс) находятся в полной готовности. Число пострадавших, доставленных в больницы, составило 115».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв, подробности которого изначально были неизвестны, а причиной инцидента стало возгорание резервуара с топливом.

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    26 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Маскате стартовал третий раунд переговоров Ирана и США

    IRIB: В Маскате стартовал третий раунд переговоров Ирана и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Омана Маскате начался очередной этап диалога между Тегераном и Вашингтоном, сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

    Как сообщает IRIB, представители Ирана и США начали новый раунд непрямых переговоров в Маскате в субботу, передает РИА «Новости». Согласно информации иранского государственного телевидения, это уже третий этап диалога, который проходит на территории Омана. Переговоры проходят в формате, предполагающем отсутствие прямых контактов между делегациями двух стран.

    На прошлой неделе в Риме прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где Тегеран настаивал на полном снятии антииранских санкций. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщал о существенном сближении позиций Тегерана и Вашингтона.

    Ранее стало известно, что иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на непрямые переговоры с Соединенными Штатами в Оман.

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    26 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Иран отправил «группу экспертов по санкциям» на переговоры с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на непрямые переговоры с Соединенными Штатами в Оман.

    Пресс-служба правительства Ирана опубликовала кадры отъезда переговорщиков и подчеркнула, что участие группы экспертов по отмене санкций предусмотрено именно на этот раунд переговоров, передает ТАСС.

    В официальном сообщении отмечается: «Важно, чтобы в этом раунде переговоров США продемонстрировали стремление к снятию санкций».

    На прошлой неделе в Риме прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где Тегеран настаивал на полном снятии антииранских санкций. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о существенном сближении позиций Тегерана и Вашингтона.

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    26 апреля 2025, 10:54 • Новости дня
    Делегация Ирана прибыла в Маскат для переговоров с США

    Стало известно о начале третьего раунда переговоров США и Ирана в Омане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская делегация во главе с Аббасом Арагчи отправилась на переговоры с представителями США в Маскат, где также состоятся технические консультации.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Маскат для переговоров с представителями США, передает ТАСС. В столице Омана пройдет третий раунд непрямых встреч, на которых оманские власти выступают посредниками в попытке урегулировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Политическая часть переговоров запланирована на субботу и будет сопровождаться техническими консультациями между экспертами двух стран. Американскую делегацию на переговорах возглавит спецпосланник президента Стивен Уиткофф, а делегацию экспертов – директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    С иранской стороны в экспертных консультациях примут участие заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади. По данным иранского телевидения, обсуждения начнутся около 11:30 по московскому времени. Перед началом основного раунда Арагчи проведет встречу с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что не предпринимал действий по сдерживанию Израиля от ударов по Ирану и допустил участие Соединенных Штатов в возможном конфликте между этими странами, Израиль ранее заявлял, что не будет атаковать иранские ядерные объекты без поддержки США, а официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи выразил уверенность в том, что Россия продолжит играть значимую роль в разрешении иранского ядерного вопроса.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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