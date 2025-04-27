Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Число жертв взрыва в Иране достигло 18
Взрыв в порту Бендер-Аббаса унес жизни 18 человек
В порту имени Шахида Раджаи на юге Ирана в результате взрыва число погибших достигло восемнадцати, а пострадавших оказалось более восьмисот.
Число погибших при взрыве в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 18 человек, а число пострадавших превысило 800, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава управления чрезвычайных ситуаций при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде.
Ранее официальные лица называли другие цифры: 14 погибших и 752 пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной взрыва в Иране стал компонент ракетного топлива, число пострадавших при взрыве в Иране достигло 700 человек, среди пострадавших при взрыве в Иране россияне отсутствуют.