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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения
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    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    17 комментариев
    26 апреля 2025, 18:49 • Новости дня

    Белоусов присутствовал при поднятии флага России в Горнале

    Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при освобождении Горналя

    Tекст: Вера Басилая

    В момент освобождения Горналя и поднятия российского флага министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки войск «Курск».

    Министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при освобождении населенного пункта Горналь и поднятии российского флага, передает ТАСС.

    В ходе визита Белоусов провел инспектирование группировки войск и заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о текущей обстановке. Отмечается, что министр лично следил за развитием ситуации во время перехода населенного пункта под контроль российских сил.

    Ранее в пятницу министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и высоко оценил результаты военнослужащих.

    Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Хинштейн заявил о новых ударах ВСУ по Горнальскому монастырю

    ВСУ продолжили наносить удары по освобожденному Горнальскому монастырю

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ вновь атаковали Горнальский монастырь в Курской области после его освобождения российскими военными, несмотря на возвращение контроля над объектом, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    По словам Хинштейна, нанесение ударов по Горнальскому монастырю продолжается, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что монастырь находится под контролем российских военных, но противник продолжает наносить удары. Хинштейн также заявил, что монастырь будут восстанавливать.

    Напомним, российские военные ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины, находившуюся в Горнальском мужском монастыре Курской области.

    Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    26 апреля 2025, 15:41 • Новости дня
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ее близкие эмоционально отреагировали на возвращение мира в Курскую область.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что все члены ее семьи следили за новостями о ситуации в регионе и ежедневно молились за его жителей.

    «Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине», – написала она.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Ранее Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области.

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    26 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов перечислил военные части, проявившие наибольшую эффективность при освобождении Курской области.

    Он уточнил, что в ходе освобождения области особенно отличились 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк, передает ТАСС.

    Герасимов заявил: «Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область».

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Российский флаг поднят в Горнале Курской области

    Флаг России водружен в освобожденном от боевиков ВСУ Горнале

    Tекст: Вера Басилая

    В населенном пункте Горналь в Курской области поднят российский флаг, сообщили в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    В Горнале Курской области, последнем населенном пункте региона с присутствием украинских военных, был поднят российский флаг, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил командир 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным «Апостол».

    Начальник штаба полка с позывным «Мангуст» подчеркнул, что поднятие флага символизирует освобождение Курской области. Он отметил, что Горналь был последним населенным пунктом области, где оставались украинские войска, и теперь этот факт свидетельствует об окончательном освобождении региона от присутствия ВСУ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    При этом Герасимов отметил, что при освобождении Горналя особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

    Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность бойцам КНДР за поддержку российских военных при освобождении Курской области.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала освобождение Курской области от ВСУ и участие бойцов КНДР в этой операции. Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, который подчеркнул стойкость и героизм северокорейских бойцов, действовавших вместе с российскими военными в Курской области.

    «Никогда мы не забудем наших друзей», – написала спикер МИД.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    ВСУ выпустили 19 боеприпасов при обстрелах населенных пунктов ДНР

    ВСУ совершили 11 обстрелов ДНР, ранены трое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, пострадали трое мирных жителей, повреждены четыре дома.

    За минувшие сутки украинские войска совершили 11 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    При вооруженных атаках было выпущено 19 боеприпасов различного типа. Девять обстрелов пришлись на горловское направление, еще по одному – на ясиноватском и светлодарском направлениях.

    В результате атак поступили сведения о ранении троих мирных жителей. Также было повреждено четыре жилых дома на территории республики.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР подчеркнули, что продолжают фиксировать новые факты обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, при этом пострадавших среди жителей нет, а в больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей.

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    26 апреля 2025, 14:04 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в Курской области

    Герасимов: ВСУ потеряли более 76 тыс. бойцов убитыми и ранеными в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что общее число потерь ВСУ в Курской области превысило 76 тыс. человек.

    Герасимов уточнил, что эта цифра включает как убитых, так и раненых военнослужащих со стороны украинских формирований, передает ТАСС.

    «За время операции противник понес значительные потери.… Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих убитыми и ранеными», – доложил начальник Генштаба президенту России Владимиру Путину.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Он назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения и отметил участие бойцов КНДР в операции.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 04:08 • Новости дня
    Пожарные при тушении храма «Новый Иерусалим» подверглись атаке дронов

    Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» полностью выгорел после обстрела ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Во врем тушени пожара в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Белгородской области сотрудники МЧС столкнулись с атакой дронов «Баба-яга» со стороны ВСУ.

    Пожарные прибыли на место возгорания комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области вечером 24 апреля, когда строения уже горели после сброса взрывных устройств ВСУ, передает ТАСС. Группировка войск «Север» сообщила, что пожарные подверглись атаке дронов «Баба-яга», однако успели укрыться.

    Из-за продолжающихся атак украинских дронов дальнейшая борьба с огнем и спасение икон оказались невозможны – храмовый комплекс полностью выгорел. По информации военных, к концу дня 25 апреля все попытки начать работы по спасению святынь были прекращены из-за угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.

    В группировке уточнили, что работы по разбору завалов и спасению оставшихся ценностей начнутся немедленно после стабилизации обстановки и прекращения атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области были повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, однако среди жителей никто не пострадал, после ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе уцелела только небольшая часовня Божией Матери, а сам храмовый комплекс полностью сгорел из-за пожара, вызванного атакой со стороны вооруженных сил Украины.

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    26 апреля 2025, 19:11 • Новости дня
    Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие КНДР впервые приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области, что стало результатом июньского договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что военные КНДР воевали плечом к плечу с россиянами в Курской области согласно договору о стратегическом партнерстве, вступившему в силу в декабре 2024 года, следует из ее комментария на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, участие корейских военнослужащих стало новой страницей сотрудничества российских и корейских народов, а договор позволил бойцам КНДР внести существенный вклад в освобождение региона от украинских вооруженных формирований.

    В комментарии МИД подчеркивается, что бойцы Корейской народной армии «в одном окопе» с российскими солдатами сражались за освобождение территории области.

    Захарова подчеркнула, что пока об официальной реакции Пхеньяна на высокую оценку России действий корейских военных неизвестно. По ее словам, в Москве не сомневаются, что она окажется позитивной и будет соответствовать духу боевого братства.

    Дипломат добавила, что проявленная солидарность говорит о фактически союзническом уровне отношений между двумя странами, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Захаровой, российская сторона уверена, что связи между Россией и КНДР будут и дальше укрепляться и развиваться в соответствии с достигнутыми между лидерами двух стран договоренностями.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан лидерами двух стран 19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян и вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.

    Ранее Мария Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области, а начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

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    26 апреля 2025, 16:35 • Новости дня
    Минобороны заявило о завершении разгрома войск ВСУ в Курской области

    Подразделения ВС России выдавили остатки ВСУ за границу Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы границы, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении, опубликованном Министерством обороны России в Telegram-канале , говорится, что группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. По данным Минобороны, последние украинские подразделения были вытеснены за пределы государственной границы, а село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом.

    В настоящее время российские военные продолжают мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, которые могли укрыться на территории России. Местным органам власти оказывается поддержка в восстановлении мирной жизни, а инженерные подразделения ВС России проводят разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, согласно заявлению Минобороны, потеряли свыше 76,5 тыс. военнослужащих, более 400 танков, свыше 2,2 тыс. боевых бронированных машин и значительное количество другой военной техники, включая иностранные реактивные системы залпового огня и инженерные машины.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.

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    26 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Путин поздравил военных с разгромом ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Глава государства отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, особенно среди наиболее боеспособных и оснащенных западной техникой подразделений, отразятся на всей линии соприкосновения, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул, что полный разгром противника в приграничье Курской области создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других важных участках фронта и приближает разгром неонацистского режима. «Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», – заявил президент.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

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    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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