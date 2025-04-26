Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Белоусов присутствовал при поднятии флага России в Горнале
Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при освобождении Горналя
В момент освобождения Горналя и поднятия российского флага министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки войск «Курск».
Министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при освобождении населенного пункта Горналь и поднятии российского флага, передает ТАСС.
В ходе визита Белоусов провел инспектирование группировки войск и заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о текущей обстановке. Отмечается, что министр лично следил за развитием ситуации во время перехода населенного пункта под контроль российских сил.
Ранее в пятницу министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области, где заслушал доклады командования по текущей обстановке и высоко оценил результаты военнослужащих.
Минобороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.