Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?0 комментариев
Десантники Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы
В российскую столицу для участия в параде на Красной площади прибыл парадный расчет Вооруженных сил Казахстана.
На аэродроме Чкаловский их встретил атташе по вопросам обороны Министерства обороны Казахстана в России генерал-лейтенант Талгат Койбаков, передает ТАСС.
«Он пожелал десантникам достойно представить страну на мероприятии, имеющем всемирно-историческое значение», – сообщили в Минобороны Казахстана. В состав парадного расчета вошли 80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
В четверг подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в столицу России для участия в военном параде в честь 80-летия Победы.
Ранее сербский президент Александр Вучич подтвердил участие подразделения вооруженных сил Сербии в параде Победы 9 мая в Москве.