Завершено освобождение Курской области от ВСУ

Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.