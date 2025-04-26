  • Новость часаПесков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мировое правительство» сворачивает эксперимент со сменой пола
    Семья подтвердила гибель сына замглавы ЦРУ в сражении на стороне России
    Зеленский нарушил этикет на похоронах папы римского
    Президент Литвы призвал пересмотреть христианский постулат о запрете насилия
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    Польша обвинила истребитель России в нарушении воздушной границы
    Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Wargaming и «Лесты»
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    26 апреля 2025, 15:46 • Новости дня

    Десантники Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российскую столицу для участия в параде на Красной площади прибыл парадный расчет Вооруженных сил Казахстана.

    На аэродроме Чкаловский их встретил атташе по вопросам обороны Министерства обороны Казахстана в России генерал-лейтенант Талгат Койбаков, передает ТАСС.

    «Он пожелал десантникам достойно представить страну на мероприятии, имеющем всемирно-историческое значение», – сообщили в Минобороны Казахстана. В состав парадного расчета вошли 80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

    В четверг подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в столицу России для участия в военном параде в честь 80-летия Победы.

    Ранее сербский президент Александр Вучич подтвердил участие подразделения вооруженных сил Сербии в параде Победы 9 мая в Москве.

    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Коментарии (18)
    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

    Коментарии (21)
    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Коментарии (14)
    26 апреля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный скульптор Зураб Церетели, прощание с которым проходит в Тбилиси в субботу, приобрел масштаб в России, за что в Грузии должны быть признательны, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Мамрадзе, который в течение девяти лет возглавлял администрацию бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказал, что экс-глава МИД СССР на посту лидера Грузии «нередко обращался к Зурабу Церетели с просьбами приложить усилия для урегулирования тех или иных вопросов в столице России, которые могли быть на пользу Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Церетели понимал, как нужно действовать непублично, он хорошо знал российскую элиту, можно сказать, был ее любимчиком, поэтому использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран, – сказал глава администрации бывшего президента Грузии. – Церетели был очень старателен и в этих своих усилиях весьма эффективен. В 1990-е годы Церетели помогал кулуарно решать некоторые вопросы».

    По словам Мамрадзе, «в Грузии могут быть признательны России в том плане, что именно в этой стране Церетели обрел свой мировой масштаб».

    «Так он стал известен всему миру, его скульптуры установлены в разных странах. Можно вспомнить, что именно в Москве в 1997 году Церетели познакомился с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который отзывался о нем как о «авторитетном, влиятельном человеке», – сказал Мамрадзе.

    Эксперт отметил, что «Церетели умел создавать особую доверительную атмосферу, которая способствовала налаживаю политических контактов».

    «Примечательно, что проститься с Зурабом Церетели пришли руководители Грузии, которые отдают дань величине этой личности и его вкладу в мировое искусство», – отметил Мамрадзе.

    По словам аналитика, «трудно сказать, мог бы сегодня Церетели способствовать развитию отношений двух стран, так как война 2008 года привела к разрыву дипломатических отношений».

    «Однако очень важно, что между двумя странами сохранились гуманитарные, экономические контакты, что, безусловно, не могло бы не радовать Зураба Церетели как великого грузинского художника и скульптора, состоявшегося в России», – отметил он.

    Напомним, скульптор Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. В четверг гроб с его телом доставили в Тбилиси из Москвы. В субботу в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона Тбилиси началась церемония прощания с Церетели. Скульптора похоронят на территории Дидубийского пантеона, где покоится супруга мастера Инесса Андроникашвили.

    Коментарии (4)
    26 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников

    В Госдуме назвали график выплат пенсий на майские праздники

    Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Выплаты пенсий россиянам в мае будут произведены по измененному графику в связи с праздничными днями, затронуты все способы получения.

    Изменения в графике выплаты пенсий на майские праздники коснутся всех россиян, независимо от способа получения, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Екатерина Стенякина пояснила, что в начале мая 2025 года ожидаются две сокращенные рабочие недели, из-за чего сроки выплаты сдвигаются.

    Для граждан, получающих пенсию через банк, если стандартная дата приходится на период с 1 по 5 мая, средства поступят 29–30 апреля или 5–7 мая. Если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсия будет выдана в эти же дни, однако 8 мая объявлен нерабочим, поэтому возможен перенос. Для дат с 9 по 11 мая выплаты состоятся 5–7 мая.

    Те, кто получает пенсии через почту, при стандартной дате с 1 по 5 мая смогут получить выплаты 29–30 апреля или 2–3 мая при шестидневном графике работы отделения. Для периодов с 6 по 11 мая почта выдаст пенсии 5–7 мая или 10 мая. Для доставки на дом график совпадает с почтовым, отметила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионеры, получающие выплаты через банки с первого по пятое число месяца, получат майские пенсии уже до 30 апреля, а выплаты через «Почту России» останутся по стандартному графику; около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше прошлого года благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ; путешествие семьи из Москвы в Фетхие на майские праздники оказалось самой дорогой зарубежной поездкой, стоимость которой превысила 1,1 млн рублей.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Коментарии (5)
    26 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов перечислил военные части, проявившие наибольшую эффективность при освобождении Курской области.

    Он уточнил, что в ходе освобождения области особенно отличились 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк, передает ТАСС.

    Герасимов заявил: «Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область».

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Коментарии (5)
    25 апреля 2025, 22:34 • Новости дня
    Правительство отменило праздничный концерт на Красной площади 9 мая

    Концерт 9 мая на Красной площади исключен из плана мероприятий к юбилею Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве, который традиционно проходит в День Победы, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

    Распоряжение о корректировке плана подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В документе говорится о внесении изменений в пункт 3 перечня мероприятий к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Праздничный концерт на Красной площади, который предполагался на 9 Мая в Москве, был исключен из списка торжественных событий, связанных с годовщиной Победы.

    Ранее организаторы объявили о проведении онлайн-шествия Бессмертного полка 9 мая.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где можно посмотреть репетиции парада Победы в Москве.

    Коментарии (2)
    26 апреля 2025, 00:14 • Новости дня
    Киркоров на концерте в Петербурге запаниковал во время работы пиротехники

    Закрепленная на теле Киркорова пиротехника чуть не подожгла его костюм на концерте в Петербурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Киркоров получил ожог во время номера с пиротехникой на концерте в зале «Октябрьский», но не остановил выступление.

    Во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, произошел инцидент с пиротехникой, передает РИА «Новости». Одна из зрительниц рассказала, что когда за спиной у певца вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, у многих создалось впечатление, что на нем что-то загорелось.

    «Во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось... Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», – рассказала собеседница агентства.

    На предоставленном зрительницей видео видно, что Киркоров находился над сценой на подвесной конструкции, а из-за его спины били фейерверки по три с каждой стороны. При этом видно, что столб искр бьет в канат, за который певец держался рукой.

    Через несколько секунд работы пиротехники Киркоров стал интенсивно двигать руками, будто бы пытаясь сбить пламя.

    По словам посетительницы, пиротехника работала очень интенсивно, и элемент костюма певца, предположительно, загорелся.

    Несмотря на случившееся, концерт продолжился. Киркоров обыграл ситуацию, с улыбкой сказав в микрофон, что обжегся. Реакция артиста на форс-мажорную ситуацию вызвала овации в зале.

    Комментариев от представителей Киркорова на момент публикации не поступило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров объявил о планах вернуться на российскую сцену с двумя концертами в Петербурге после годового перерыва.

    В городе Кочани в Северной Македонии на дискотеке «Пулс» произошел пожар, причиной которого стало использование пиротехники, в результате чего погибли более 50 человек.

    Коментарии (3)
    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

    Коментарии (3)
    25 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    Гостям парада Победы запретили еду, напитки, вейпы и баннеры

    Tекст: Денис Тельманов

    Посетителям парада на Красной площади 9 мая предъявят новые ограничения, включая запрет на воду, продукты и электронные сигареты.

    Список запрещенных к проносу предметов на парад Победы 9 мая опубликован в информационных материалах, на которые ссылается ТАСС.

    В перечне оказались продукты питания, напитки и любые жидкости, за исключением необходимых лекарств. Также не разрешено проносить флаги, баннеры и полиграфическую продукцию религиозного, политического или оскорбительного характера.

    Запрет распространяется на домашних животных, боеприпасы, все виды оружия, пиротехнику, аэрозольные баллончики и химические вещества.

    В список также вошли электронные устройства для нагрева жидкости, включая вейпы. Не допускается пронос одежды или предметов с нацистской символикой, а также материалов экстремистского, оскорбительного или дискриминационного содержания.

    Гостям парада не разрешат появиться в бронежилетах или корсетах, за исключением медицинских, а также использовать средства маскировки или вещи, затрудняющие идентификацию личности.

    Беспилотники, техника, способная вмешиваться в работу охраны, велосипеды и электросамокаты также оказались под запретом.

    Профессиональное фото- и видеосъемочное оборудование и портативные зарядные устройства смогут проносить только аккредитованные представители прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади, который традиционно проходит в День Победы.

    В 2025 году главным событием праздника станет военный парад с участием военнослужащих, боевой техники и авиации, подготовка к которому уже идет с репетициями и перекрытиями улиц в столице. Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в Москву накануне парада.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    ООН: Гутерриш не посетит Москву 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в торжествах в честь 80-летия Победы, которые пройдут в столице России.

    Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о запланированном визите Гутерриша в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дюжаррик заявил: «Нет, Генеральный секретарь не сможет посетить празднования».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 мая не предусмотрен, его фамилии нет в гостевых списках.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (3)
    26 апреля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минтранс предложил запретить стоянку электросамокатов на тротуарах

    Стало известно о подготовке запрета парковки СИМ вне спецмест

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство транспорта инициировало изменения в ПДД, которые ограничат стоянку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах и дорожках.

    Как передает РИА «Новости», Минтранс России разработал проект изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, который предусматривает запрет их стоянки на тротуарах, пешеходных, велосипедных и велопешеходных дорожках, а также в пешеходной зоне, если место для парковки не обозначено специальным знаком или разметкой. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

    В документе отмечается, что полномочия по организации парковок и установлению штрафов за нарушение правил парковки СИМ, используемых по договорам краткосрочной аренды, могут регулировать сами операторы арендных сервисов на основании публичных договоров. По мнению Минтранса, дополнительное правовое регулирование в этой части не требуется.

    В министерстве также сообщили, что разрабатываемые изменения в ПДД вводят понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Пользователь СИМ будет считаться водителем транспорта с соответствующими обязанностями. Кроме того, будет введен запрет на движение на СИМ более одного человека независимо от конструкции, а скорость при сближении с пешеходами ограничат десятью километрами в час. Также новые правила усилят приоритет пешеходов, запретят СИМ требовать пропустить их и подавать звуковые сигналы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северо-Восточном округе Москвы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, а в России операторы кикшеринга с 17 апреля ввели ограничение скорости электросамокатов до 20 км/ч для повышения безопасности движения на тротуарах, при этом в Уфе мужчина с ножом напал на несовершеннолетних, катавшихся на электросамокатах.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 02:29 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

    После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.

    Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

    Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 23:12 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о заморозках в Европейской России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Последние дни апреля на большей части Европейской России, включая Москву и Московскую область, ожидаются ночные заморозки, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Заморозки ожидаются ночью и утром с 26 по 28 апреля в ряде областей центра европейской части России, в том числе в Москве и Подмосковье, температура может опуститься до минус 5 градусов, сказал Вильфанд, передает «Интерфакс».

    Также заморозки возможны в Поволжье, в южных регионах ожидаются сильные ливни.

    Ранее Вильфанд указывал, что апрельская погода в Центральной России отличилась небывалой изменчивостью.

    Коментарии (0)
    Главное
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    Нарышкин заявил о готовности Британии к провокациям против России
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    В Риме похоронили папу Франциска в церкви Санта-Мария-Маджоре
    Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи достигло 516
    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............