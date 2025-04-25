На востоке Германии прошли памятные мероприятия к годовщине встречи на Эльбе

Tекст: Дарья Григоренко

На мероприятиях присутствовали посол России в ФРГ Сергей Нечаев, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, представители местных властей, российской дипмиссии и Русского дома в Берлине, а также многочисленные активисты и жители Германии, передает ТАСС.

Участники возложили венки и цветы к монументу на левом берегу Эльбы – символу исторической встречи союзников. Цветы к памятнику принесли не только официальные лица, но и представители байкерского клуба «Ночные волки» и местные жители.

Нечаев в беседе с российскими журналистами подчеркнул: «Мы приехали сюда прежде всего ради того, чтобы почтить память советских воинов, которые пали в боях на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Их погибло очень много, в том числе в Торгау». Он также выразил благодарность германской общественности за участие в памятных мероприятиях.

Дипломат отметил, что на мероприятии присутствовали потомки американских солдат: «Мы встретились тут с потомками американских солдат, деды которых участвовали тогда в этом знаменитом рукопожатии в апреле 1945 года на Эльбе. Мы рады, что они тоже с нами. Мы ценим вклад союзников в Победу во Второй Мировой войне. Никогда не умаляли вклад ни американских, ни британских солдат».

Посол добавил, что культура памяти сохраняется, и заверил о недопустимости фальсификации истории. Венки и цветы были также возложены на советском воинском кладбище в Торгау, а аналогичные церемонии прошли в Штрела.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова после возложения цветов к плите «Дух Эльбы» заявила, что страны Запада страдают «исторической амнезией».

Накануне Захарова сообщила, что американские власти одобрили памятное мероприятие российского посольства на Арлингтонском кладбище ко Дню встречи на Эльбе 25 апреля.