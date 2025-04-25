Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Российские военные получили современные детекторы для обнаружения дронов
Современные устройства для поиска вражеских беспилотников поступили российским военнослужащим в зону спецоперации, сообщил военкор Станислав Обищенко.
Военкор назвал новые детекторы «крутейшей разработкой», позволяющей оперативно выявлять угрозу с воздуха и заметно усиливающей защиту бойцов ВС РФ, передает радио Sputnik.
По его словам, эти комплексы дают военнослужащим значительное преимущество, поскольку могут своевременно оповещать о приближении вражеских дронов и тем самым повышают безопасность российских позиций на передовой.
Точные технические характеристики новых систем не раскрываются.
Ранее полпред президента РФ Артем Жога передал военнослужащим в Курской области беспилотники и детекторы дронов, а также планирует доставить новогодние подарки детям региона.