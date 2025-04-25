Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Шойгу предупредил о возможных терактах Киева с применением биопатогенов
Секретарь Совбеза Шойгу заявил о возможных терактах Киева с применением биопатогенов
Украинские спецслужбы могут использовать биопатогены для диверсий, привлекая к этим действиям молодежь и социально незащищенных граждан, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил, что существует высокая вероятность использования таких средств для совершения диверсий и терактов, передает ТАСС.
Он отметил, что украинские спецслужбы привлекают к совершению поджогов административных зданий, военкоматов, повреждению железнодорожного оборудования и иной критической инфраструктуры несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, а также представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения. Он подчеркнул, что ведется поиск сторонников среди проукраинских националистических и неонацистских группировок.
Секретарь Совбеза также добавил, что основные террористические угрозы в последние годы связаны с активизацией деятельности украинских спецслужб, вооруженных формирований и неонацистских структур. По его словам, интенсивность атак и обстрелов российских регионов с использованием беспилотников, артиллерии и ракет остается высокой.
Шойгу подчеркнул, что особенно сложная ситуация наблюдается в российских регионах, граничащих с Украиной. Он сообщил, что зафиксированы факты применения противником запрещенных международными конвенциями боевых отравляющих веществ.
Ранее российские военные сбили украинский беспилотник с химическим боеприпасом в Троицком районе ЛНР.
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