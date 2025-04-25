Секретарь Совбеза Шойгу заявил о возможных терактах Киева с применением биопатогенов

Tекст: Вера Басилая

Шойгу заявил, что существует высокая вероятность использования таких средств для совершения диверсий и терактов, передает ТАСС.

Он отметил, что украинские спецслужбы привлекают к совершению поджогов административных зданий, военкоматов, повреждению железнодорожного оборудования и иной критической инфраструктуры несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, а также представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения. Он подчеркнул, что ведется поиск сторонников среди проукраинских националистических и неонацистских группировок.

Секретарь Совбеза также добавил, что основные террористические угрозы в последние годы связаны с активизацией деятельности украинских спецслужб, вооруженных формирований и неонацистских структур. По его словам, интенсивность атак и обстрелов российских регионов с использованием беспилотников, артиллерии и ракет остается высокой.

Шойгу подчеркнул, что особенно сложная ситуация наблюдается в российских регионах, граничащих с Украиной. Он сообщил, что зафиксированы факты применения противником запрещенных международными конвенциями боевых отравляющих веществ.

Ранее российские военные сбили украинский беспилотник с химическим боеприпасом в Троицком районе ЛНР.

Командир 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павло Розлач признан виновным в теракте в Курской области с применением оружия массового поражения.

МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса», предусматривающей подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком при продвижении российских войск.