Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Депутаты предложили запретить курьерам транспорт быстрее 10 км/ч
Депутаты фракции «Новые люди» предложили ограничить максимальную скорость транспорта курьеров до 10 км/ч и ввести полный запрет на их движение по оживленным улицам и паркам.
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев подчеркнул, что в обращении содержится предложение запретить курьерам использовать любой транспорт, способный двигаться быстрее десяти километров в час, передает РИА «Новости».
Для оживленных улиц и парков предполагается полный запрет на передвижение курьеров.
По его словам, подобные меры необходимы из-за многочисленных жалоб граждан на опасное поведение курьеров, которые часто двигаются по тротуарам и паркам на скорости до тридцати километров в час, игнорируя пешеходов, в том числе матерей с детьми, и сигналя тем, кто не уступает дорогу.
Ранее в Москве начались рейды ГАИ по проверке электровелосипедов у курьеров, изъято сотни транспортных средств на штрафстоянках за несоответствие стандартам и отсутствие прав категории М.