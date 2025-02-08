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ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве
ГАИ начала рейды и изъятие электровелосипедов у курьеров из-за нарушений ПДД
В Москве начались рейды ГАИ по проверке электровелосипедов у курьеров, уже изъято сотни транспортных средств на штрафстоянках за несоответствие стандартам и отсутствие прав категории М.
Госавтоинспекция Москвы начала активные рейды по проверке электровелосипедов, используемых курьерами, сообщает РБК.
Мероприятия проводятся планово во всех районах, но особое внимание уделяется северной части столицы. Сотрудники ГАИ проверяют скорость передвижения электровелосипедов, которая не должна превышать 25 км/ч, и мощность мотора. Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), пояснил: «В случае если транспортное средство требует прав категории М, но их нет, велосипед отправляется на экспертизу.»
С начала года на штрафстоянках Москвы собрались сотни электровелосипедов, изъятых у курьеров, в основном личных, а не арендованных. По данным МАКС, арендованный транспорт составляет 75% от общего количества курьерских электровелосипедов. Но, по мнению Митюкова, доля арендованных велосипедов может снизиться до 40% к 2026 году из-за новых требований департамента транспорта по оснащению IoT-модулями.
Курьеры, чьи велосипеды были изъяты, должны оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки. Стоимость нахождения велосипеда на стоянке может превысить его цену, особенно если он не соответствует стандартам, что делает возвращение транспорта невыгодным. Экспертиза электровелосипеда может занять до трех недель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет, чтобы повысить безопасность их использования. В России также предложили запретить подросткам управлять электросамокатами из-за частых случаев нарушений и аварий. В Госдуме призвали ввести штрафы для владельцев электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения.