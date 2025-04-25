Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Суд приговорил отца режиссера Тимофея Кулябина к пяти годам условно
Бывшему директору новосибирского театра «Красный факел» Александру Кулябину назначили условный срок за растрату после двух десятилетий руководства учреждением, сообщили в прокуратуре области.
Суд Новосибирска приговорил экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина к лишению свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком четыре года, передает ТАСС. Бывшему главе театра было предъявлено обвинение по статьям о превышении должностных полномочий и растрате.
В прокуратуре пояснили, что суд признал Кулябина виновным в инкриминируемых деяниях. Александр Кулябин возглавлял театр более двадцати лет и покинул пост в декабре 2022 года. Его уход последовал после отмены спектаклей, поставленных его сыном Тимофеем Кулябиным, который с 2015 года был главным режиссером театра, а весной 2022 года также ушел со своего поста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тело актера новосибирского театра «Красный факел» Данила Ляпустина обнаружили на новом мосту через Обь в Барнауле, по данному факту проводится доследственная проверка.