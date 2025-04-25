  • Новость часаСистема ПВО за ночь сбила 79 украинских дронов над российскими регионами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир начинает признание проигрыша Украины
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    Агроном дал рекомендации, как избавиться от нашествия тли
    Комитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной
    Стало известно о планах создать новые газовые коридоры между Россией и Ираном
    Король Нидерландов призвал страну вооружиться «до зубов»
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    27 комментариев
    25 апреля 2025, 07:45 • Новости дня

    Эксперт оценил план Трампа по Украине как единственно возможный для Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Украина и европейские страны не смогут отвергнуть урегулирование конфликта, предложенное Дональдом Трампом, пишет военный эксперт Responsible Statecraft Анатоль Ливен.

    По словам эксперта, отказ от этого плана не сможет изменить ситуацию на Украине, а членство в НАТО и возвращение утраченных территорий для Киева фактически недостижимы, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что прекращение американской военной поддержки поставит под угрозу все действия европейцев, связанные с размещением миротворцев на Украине.

    Он подчеркнул, что Трамп не намерен предоставлять Киеву гарантию безопасности, эквивалентную членству в НАТО, а ключевые европейские страны, включая Польшу, также не желают участвовать в подобных операциях.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    24 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Твердое намерение европейских стран по отправке миротворцев на Украину подверглось пересмотру после переговоров представителей Киева и ряда западных государств, пишет Times.

    По данным издания, позиция «коалиции желающих» смягчилась в ходе обсуждений с советниками Франции, Британии и Германии, передает РИА «Новости».

    Times пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагали отправить войска в рамках международной миссии, однако часть чиновников опасается, что Россия воспримет такую инициативу как одностороннюю.

    Несмотря на смягчение позиции, военный источник подчеркнул, что Британия не планирует полностью отказываться от своих намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении через США потребовать от России «обязательств» по урегулированию ситуации на Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кейра Стармера по Украине политическим театром, а страны Запада предложили отправить на Украину «миротворцев» из государств Азии и Южной Америки.

    Коментарии (24)
    24 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    Коментарии (4)
    24 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву

    Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию

    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    @ Andrew Thomas/NurPhoto/Reuters

    США потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

    По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».

    Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

    Коментарии (14)
    24 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    @ REUTERS/Tim Wimborne

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 20 иностранных наемных боевиков погибли из-за удара по Харькову, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в четверг.

    Погибло около 20 наемников из стран НАТО, это в основном англоязычные боевики, пояснил Лебедев РИА «Новости». По его словам, это были не смуглокожие иностранцы, а иностранцы европейской внешности.

    Этой ночью, по сообщениям СМИ, в Харькове прогремело до 10 мощных взрывов.

    Ранее Лебедев сообщал, что при ударе по Павлограду была уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода, что привело к потере топлива для украинских ракет.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 12:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли массированный удар по украинской военной промышленности в ночь на четверг, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности киевского режима, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.

    Поражены также производства ракетного топлива и порохов.

    «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», – заключили в Минобороны.

    Ранее ВС России нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка. В числе погибших значится британский военный советник.

    Коментарии (25)
    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

    Коментарии (30)
    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступкой России отказ от полного контроля над Украиной
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (15)
    24 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией.

    По его словам, на переговорах по окончанию конфликта Украине «в какой-то мере придется уступить», подчеркнув неизбежность компромисса, передает ТАСС.

    По словам польского лидера, определить конкретный объем уступок пока невозможно.

    Дуда отметил, что обе стороны должны быть готовы идти на уступки ради достижения соглашения.

    «Это должен быть компромисс», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.

    Коментарии (7)
    25 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке

    WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке

    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Власти Украины решили ввести европейский стандарт напряжения в 230 вольт
    Власти Украины решили ввести европейский стандарт напряжения в 230 вольт
    @ ТАСС/PHOTAS/DPA

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С июля на украинской территории начнет действовать обновленный стандарт напряжения электрических сетей, предусматривающий повышение нормы с 220 до 230 вольт.

    Решение о переходе на новый европейский стандарт напряжения в 230 вольт принято национальной комиссией Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает ТАСС.

    Новые нормы вступят в силу с 1 июля, согласно обновленному кодексу систем распределения.

    Ожидается, что повышение напряжения с 220 до 230 вольт окажет положительный эффект на качество электроснабжения и повысит энергоэффективность. Соответствующие изменения внесены в нормативные документы, регулирующие работу распределительных сетей Украины.

    Регулятор подчеркнул, что обновленные стандарты приближают энергетическую систему страны к общеевропейским требованиям.

    Коментарии (25)
    24 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
    FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
    @ Kirill Kukhmar/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не достигла соглашения с инвесторами по реструктуризации 2,6 млрд долларов долговых обязательств, пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, переговоры прошли в Вашингтоне и завершились безрезультатно, после чего Министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты и продолжит консультации с держателями так называемых GDP-warrants – ценных бумаг, привязанных к ВВП.

    Существенный платеж на сумму около 600 млн долларов по этим инструментам должен быть произведен уже в конце мая. Если договориться о реструктуризации до этого времени не удастся, Киев вынужден будет решить, объявлять ли дефолт по выплате.

    Ранее Международный валютный фонд предупреждал, что невыплата по GDP-warrants может представлять серьезный риск для стабильности действующей программы финансовой поддержки Украины на сумму 15,5 млрд долларов, пишет издание. Сам инструмент был создан в ходе реструктуризации долгов страны в 2015 году и привязан к динамике роста ВВП Украины. В последние годы эти выплаты вызывают споры, поскольку, согласно условиям, инвесторам полагается процент от экономического роста страны, даже несмотря на серьезные потери экономики из-за вооруженного конфликта, говорится в материале.

    Как отметили в Минфине Украины, «GDP-warrants были задуманы для мира, которого больше не существует», подчеркнув, что рост экономики в 2023 году лишь частично компенсировал почти тридцатипроцентный спад, вызванный конфликтом.

    Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее писала, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 22:20 • Новости дня
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны, она «слишком велика и капризна», заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

    Как заявил Миланович, страны балканского региона «находятся в таком состоянии», что Запад «никогда не примет их» в ЕС.

    «Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это», – приводит его слова ТАСС.

    Миланович подчеркнул, что нынешние заявления европейских лидеров лишь создают ложные ожидания среди стран-кандидатов.

    В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что Киев получит шанс на вступление в Евросоюз только при условии полномасштабных эксгумаций жертв Волынской резни. Премьер Венгрии Виктор Орбан считал, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу создаст угрозу затяжного конфликта и обременит европейских налогоплательщиков многолетними расходами. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС до завершения вооруженного конфликта.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 10:03 • Новости дня
    WSJ: Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров по Украине

    Wall Street Journal: Трамп обвинил Зеленского в срыве переговоров по Украине

    WSJ: Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров по Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal.

    Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик после того как встреча в Лондоне, позиционировавшаяся как решающий момент, завершилась безрезультатно, передает The Wall Street Journal.

    Издание подчеркивает, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф отменили свое участие после жесткой критики со стороны Зеленского, который отверг предложение США юридически признать российский суверенитет над Крымом.

    Президент США публично обвинил Зеленского в срыве мирного процесса, заявив, что украинский лидер может потерять всю страну, если не согласится на мир сейчас. Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии с конституцией, и выразил надежду на поддержку союзников.

    Как указывает Wall Street Journal, украинские власти опасаются, что Белый дом может прекратить военную помощь Киеву и обвинить Украину в провале переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

    Коментарии (2)
    24 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России

    Трамп заявил, что ответит на вопрос об ужесточении санкций против РФ «через неделю»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предпочел не давать немедленный ответ о возможности ужесточения санкций против России, сославшись на ожидание результатов переговоров.

    Трамп в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете Белого дома заявил, что не готов немедленно ответить на вопрос о возможном ужесточении антироссийских санкций. Он отметил, что предпочел бы обсудить этот вопрос через неделю, так как рассчитывает на завершение переговоров и возможность заключения сделки, передает ТАСС.

    В четверг американский лидер во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что президент США рассматривает возможность снятия санкций с России как часть переговоров о прекращении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (5)
    Главное
    Индия перекрыла течение Инда в Пакистан
    Адвокат объяснил, почему генерала Попова не отправили на СВО
    Блогер из России арестован в Бишкеке по обвинению в наемничестве
    Президент Эстонии отказался одобрить закон о запрете Православной церкви
    Рар объяснил перемены в отношении Европы к требованиям Зеленского
    Глава Wildberries рассказала о планах после развода
    Фильм «Элизиум» завоевал главный приз Московского кинофестиваля

    Россия стала уникальной авиационной державой

    Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень

    За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

    Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............