Эксперт оценил план Трампа по Украине как единственно возможный для Киева

Tекст: Александра Юдина

По словам эксперта, отказ от этого плана не сможет изменить ситуацию на Украине, а членство в НАТО и возвращение утраченных территорий для Киева фактически недостижимы, передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что прекращение американской военной поддержки поставит под угрозу все действия европейцев, связанные с размещением миротворцев на Украине.

Он подчеркнул, что Трамп не намерен предоставлять Киеву гарантию безопасности, эквивалентную членству в НАТО, а ключевые европейские страны, включая Польшу, также не желают участвовать в подобных операциях.

Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.