Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Силуанов заявил о критической точке для мировой экономики
Глобальная экономика находится в критической точке, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Заявление Силуанова было распространено на 51-м заседании Международного валютно-финансового комитета в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС.
Он указал, что прогнозы экономического роста были пересмотрены в сторону понижения, усилились риски для финансовой стабильности, а инфляционное давление продолжает нарастать.
Силуанов подчеркнул, что перспективы развития глобальной экономики остаются неопределенными и будут зависеть от готовности мирового сообщества восстанавливать сотрудничество и продвигать технологические инновации.
Министр отметил, что особое значение в сложившейся ситуации приобретает поддержка технологического сектора, который способен повысить производительность и обеспечить устойчивый экономический рост. Внедрение технологий искусственного интеллекта станет главной движущей силой экономического роста в среднесрочной перспективе, заявил он.
Условия рефинансирования для государств с высокими уровнями госдолга ухудшатся. Доверие к процессу реформ МВФ под угрозой, ему необходимо незамедлительно начать работу над 17-м пересмотром общих квот, заявил Силуанов. Москва призывает МВФ оценить негативные последствия санкций и нивелировать их.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов охарактеризовал российский госдолг как низкий и отметил стабильность финансовой системы на фоне последних вызовов.