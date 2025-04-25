Tекст: Антон Антонов

«Мы готовимся к худшему сценарию, – приводит ТАСС слова источника Bild в украинском правительстве. – А именно к прекращению поддержки со стороны США».

Источник выразил разочарование тем, что Белый дом не оказывает давления на президента России Владимира Путина и воздерживается от введения новых санкций против России.

По словам дипломатического представителя Украины, новый мирный план, предложенный США, оказался неприемлем для Киева как по содержанию, так и по «сигналам», полученным на переговорах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии», после этого власти США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана.