Economist поместил на обложку отсчет дней до окончания президентства Трампа

Трамп: Заявление Зеленского о Крыме очень вредно для переговоров о мире

Tекст: Валерия Городецкая

В соцсети Truth Social Трамп процитировал публикацию украинского лидера на первой полосе The Wall Street Journal, где Зеленский отметил: «Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить».

По словам Трампа, Крым был утрачен много лет назад еще при президенте США Бараке Обаме и не должен рассматриваться как предмет для обсуждения, передает ТАСС.

Американский лидер подчеркнул, что подобные заявления украинских властей наносят ущерб перспективам урегулирования ситуации и мешают достижению мира. Трамп вновь выразил уверенность, что мирное соглашение по украинскому конфликту находится «близко к заключению».

Он добавил, что ситуация на Украине остается крайне сложной, и у Зеленского, по его мнению, есть лишь два выхода – либо заключить мир с Россией, либо потерять контроль над страной в ближайшие три года. «Ему нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна – он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», – заявил президент США.

Трамп также выразил сомнение относительно принципиальности украинских властей в вопросе Крыма, задавшись вопросом, почему Киев не сражался за полуостров ранее, если он так необходим Украине.

Ранее Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины. Из-за этого глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил намеченную на 23 апреля поездку в Лондон, где планировалась встреча по урегулированию конфликта.

Газета The Washington Post писала, что США возмущены позицией Киева, который отказался принимать предложения о территориальных уступках.