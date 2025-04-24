Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
ВСУ стянули наемников и технику в Великий Бурлук Харьковской области
Лисняк сообщил о переброске иностранных наемников и бронетехники ВСУ в Великий Бурлук
В Харьковской области зафиксировано масштабное перемещение наемников и военной техники ВСУ к границе Белгородской области, основную часть контингента составляют иностранцы.
О значительном сосредоточении иностранных наемников и военной техники в районе Великого Бурлука сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает ТАСС. По его словам, поступающие из оперативных источников и от местных жителей данные свидетельствуют о росте численности личного состава украинских вооруженных формирований, в которых преобладают иностранцы.
Лисняк отметил, что в данный населенный пункт активно перебрасывается различная техника, среди которой есть бронеавтомобили, квадроциклы и багги. Военная техника размещается с соблюдением мер маскировки – в частных и хозяйственных постройках, гаражах, а также в местах с густой растительностью, что осложняет ее обнаружение.
Также, по словам Лисняка, у граждан, которых ранее эвакуировали из Великого Бурлука в областной центр, возникают проблемы: они возвращаются домой и сталкиваются с размещением украинских военных в своих домах.
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