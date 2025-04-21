Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.0 комментариев
Росгвардия уничтожила пункт временного размещения ВСУ в Харьковской области
Подразделения Росгвардии провели успешную операцию по выявлению и уничтожению временного пункта дислокации украинских военных в Харьковской области, что привело к ликвидации нескольких десятков противников, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе Росгвардии сообщили об уничтожении временного пункта размещения бойцов вооруженных формирований Украины в Харьковской области. Бойцами спецназа было обнаружено место дислокации противника после того, как операторы беспилотников заметили серьезные помехи в управлении аппаратами над занятым врагом населенным пунктом, передает ТАСС.
В ходе наблюдения специалисты установили присутствие нескольких десятков украинских военных. После точного определения цели координаты места были оперативно переданы командованию для нанесения удара, говорится в сообщении.
В результате слаженных действий росгвардейцев подразделение вооруженных сил Украины, находившееся в данном пункте, было уничтожено, уточнили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что с окончанием действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации.
Напомним, в минувшую среду штурмовой отряд «Ветер» 44-го армейского корпуса группировки «Север» обнаружил и атаковал скопление украинских военных на Харьковском направлении, сорвав плановую ротацию личного состава.