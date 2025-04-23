Лавров провел встречу с президентом Узбекистана в Самарканде

Лавров и Мирзиеев обсудили двусторонние и международные вопросы в Самарканде

Tекст: Елизавета Шишкова

В Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает ТАСС. В рамках переговоров стороны обсудили наиболее важные вопросы повестки двусторонних отношений и международной политики.

Одной из ключевых тем стала подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе встречи также были затронуты вопросы углубления сотрудничества между Россией и Узбекистаном в различных сферах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Узбекистан, где стартовали первые дипломатические встречи. Была также анонсирована предстоящая пресс-конференция по итогам переговоров.

Во время визита в Самарканд он отметил, что у мемориала «Скорбящая мать» надпись для павших воинов содержится только на английском языке.