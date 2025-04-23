Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Лавров провел встречу с президентом Узбекистана в Самарканде
Лавров и Мирзиеев обсудили двусторонние и международные вопросы в Самарканде
В Самарканде прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, одной из тем стала подготовка к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Самарканде министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает ТАСС. В рамках переговоров стороны обсудили наиболее важные вопросы повестки двусторонних отношений и международной политики.
Одной из ключевых тем стала подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе встречи также были затронуты вопросы углубления сотрудничества между Россией и Узбекистаном в различных сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Узбекистан, где стартовали первые дипломатические встречи. Была также анонсирована предстоящая пресс-конференция по итогам переговоров.
Во время визита в Самарканд он отметил, что у мемориала «Скорбящая мать» надпись для павших воинов содержится только на английском языке.