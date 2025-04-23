Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Вулкан Безымянный выбросил гигантский столб пепла на Камчатке
Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 9 км на Камчатке, объявлен «красный» код
На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла из вулкана Безымянный, который поднялся на высоту девяти километров и создал угрозу для авиации.
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту девять километров над уровнем моря, передает РИА «Новости». Как уточняет Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высота самого вулкана составляет 2882 метра. Выбросу присвоен «красный» код авиационной опасности.
В настоящее время облако пепла движется в сторону Усть-Камчатского и Тигильского районов. В этих районах возможно незначительное выпадение вулканических частиц, отмечают специалисты.
Туристических групп в районе вулкана зарегистрировано не было. Спасатели предупреждают путешественников об опасности поездок в зону активности Безымянного.
Ранее на Ключевской сопке за сутки произошло более ста землетрясений, повышенная активность вулкана сопровождается изменением температуры.
Вулканологи на Камчатке отметили признаки возможного усиления активности, включая свечение кратера и появление термальной аномалии. Также на Камчатке зафиксировали начало стромболианского извержения самого высокого действующего вулкана Евразии, над кратером которого наблюдается яркое свечение.