Вулкан Безымянный выбросил гигантский столб пепла на Камчатке

Вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 9 км на Камчатке, объявлен «красный» код

Tекст: Мария Иванова

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту девять километров над уровнем моря, передает РИА «Новости». Как уточняет Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высота самого вулкана составляет 2882 метра. Выбросу присвоен «красный» код авиационной опасности.

В настоящее время облако пепла движется в сторону Усть-Камчатского и Тигильского районов. В этих районах возможно незначительное выпадение вулканических частиц, отмечают специалисты.

Туристических групп в районе вулкана зарегистрировано не было. Спасатели предупреждают путешественников об опасности поездок в зону активности Безымянного.

Ранее на Ключевской сопке за сутки произошло более ста землетрясений, повышенная активность вулкана сопровождается изменением температуры.

Вулканологи на Камчатке отметили признаки возможного усиления активности, включая свечение кратера и появление термальной аномалии. Также на Камчатке зафиксировали начало стромболианского извержения самого высокого действующего вулкана Евразии, над кратером которого наблюдается яркое свечение.