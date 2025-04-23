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Марочко сообщил о возобновлении атак российских войск под Купянском
На купянском направлении российские подразделения возобновили наступательные действия сразу в нескольких населенных пунктах, активизировавшись после периода относительного затишья, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские бойцы возобновили наступательные действия на ряде участков под Купянском, передает ТАСС. Марочко добавил, что ааки ВС РФ отмечены в районах населенных пунктов Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка.
Марочко заявил: «Также после относительно небольшого затишья на купянском направлении активизировались и другие участки фронта. В целом можно говорить о возобновлении освободительных действий и дальнейшем продвижении наших войск».
Эксперт уточнил, что украинские подразделения также усилили активность на купянском направлении и предприняли попытки контратаковать, однако эти действия не увенчались успехом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, а ранее «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ в этом же районе.