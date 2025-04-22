Ушаков заявил о скором визите Уиткоффа в Москву

Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.25 комментариев
Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию
«Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.
«Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.
«Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.
«Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.
«А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.
«В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».
Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».
Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».
В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.
В интервью порталу The Free Press Рубио отметил, что после трех лет отсутствия прямого диалога между сторонами удалось провести реальные переговоры, что позволило яснее определить взгляды России, передает ТАСС.
По словам Рубио, обсуждения также коснулись позиции Украины. Он подчеркнул, что стороны продолжают выяснять, насколько позиции Москвы и Киева отличаются.
В ходе интервью госсекретарь США, говоря о позициях России и Украины, отметил: «Выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе. (...) Если у них совершенно разные почтовые индексы, то мы можем прийти к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир в данный момент невозможен».
Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.
Замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу.
Песков отметил отсутствие у Зеленского контроля над рядом формирований ВСУ
«Зеленский, и это хорошо известно, не контролирует все свои дивизии», – приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на Point
Он пояснил, что Зеленского «не слушаются некоторые националистические батальоны», что является «большой проблемой».
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин поддерживает идею США о полном прекращении огня на Украине, но перед этим требуется прояснить все параметры, в том числе решить вопрос, касающийся поставок Киеву европейского оружия, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков подчеркнул, что ситуация на фронте развивается в пользу России.
Напомним, Песков заявил, что достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии. Он заявил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.
На вопрос о том, планирует ли Трамп встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого». Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар 13–16 мая, передает РИА «Новости».
Трамп также заявил о сложностях в работе с украинским лидером Владимиром Зеленским: «Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально».
При этом президент США уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма частью России, заявив, что желает завершения конфликта и что у него «нет любимчиков». Он выразил уверенность, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине: «Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским».
Оценивая переговоры по Украине в Лондоне, президент США выразил мнение, что «они прошли хорошо».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что американский спецпосланник Стивен Уиткофф, вероятно, прибудет в Россию для переговоров с Путиным в пятницу.
Wall Street Journal: Трамп обвинил Зеленского в срыве переговоров по Украине
Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик после того как встреча в Лондоне, позиционировавшаяся как решающий момент, завершилась безрезультатно, передает The Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф отменили свое участие после жесткой критики со стороны Зеленского, который отверг предложение США юридически признать российский суверенитет над Крымом.
Президент США публично обвинил Зеленского в срыве мирного процесса, заявив, что украинский лидер может потерять всю страну, если не согласится на мир сейчас. Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии с конституцией, и выразил надежду на поддержку союзников.
Как указывает Wall Street Journal, украинские власти опасаются, что Белый дом может прекратить военную помощь Киеву и обвинить Украину в провале переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.
Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.
По данным Politico, Белый дом обсуждает возможность снятия санкций с российского газопровода и других активов России в рамках переговоров по Украине, передает РИА «Новости».
Источник издания заявил, что идею снятия санкций выдвигает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам другого источника, идея снятия энергосанкций пока не получила широкой поддержки в Белом доме, а Рубио пытался «пытался сорвать» возможную сделку.
Министр внутренних дел США Дуглас Бергам, возглавляющий национальный совет по энергетическому доминированию, также выступает против, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявляли, что США ведут переговоры с Россией и Германией о возможной покупке «Северных потоков» для восстановления поставок энергоносителей в Европу. Указывалось, что американская сторона изучает варианты сотрудничества с Россией, включая Газпром, и рассматривает совместную работу в международных энергетических проектах.
Axios сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом может пройти 25 апреля
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом может состояться 25 апреля, сообщает ТАСС. По данным издания, переговоры планируются в России. Axios ссылается на собственные источники, уточняя, что точная дата еще не подтверждена официально.
Кроме того, информация портала подтверждается сведениями трекингового сервиса Flightradar: по их данным, самолет Gulfstream G650 с Уиткоффом на борту вылетел из Парижа и, предположительно, направился в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается посетить Россию на текущей неделе для переговоров с российским президентом.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что информация о возможном визите спецпосланника США будет объявлена только после его совершения.
По его словам, переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов.
Госсекретарь США опроверг сообщения о том, что в Белом доме якобы обсуждалось снятие санкций с газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
В своем заявлении в социальной сети X он назвал информацию издания Politico «однозначно ложной».
Рубио подчеркнул: «Ни (спецпосланник президента США) Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России».
Он также добавил, что если у редакции Politico есть «хоть капля честности, она полностью отзовет этот вымысел».
Ранее газета Politico писала, что в администрации США рассматривают возможность отмены санкций против газопровода «Северный поток – 2» и других российских активов.
До этого СМИ заявляли, что США ведут переговоры с Россией и Германией о возможной покупке «Северных потоков» для восстановления поставок энергоносителей в Европу.
«К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации», – приводит слова Ливитт ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Она подчеркнула, что для Вашингтона «это неприемлемо», переговоры должны вестись «за закрытыми дверями».
Ливитт также отметила, что США вложили значительные усилия в попытки положить конец военному конфликту. Она добавила, что американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти цели, и заявила: «Хватит!»
Ливитт указала, что никто не просил Украину признать Крым российской территорией, от Киева требовалось «сесть за стол переговоров». «Чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными», – сказала она.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей пока нечего сообщить относительно возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Марко Рубио лететь в Лондон. США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».
Зеленский напомнил об обещании США 2018 года не признавать Крым частью России
Зеленский опубликовал в соцсетях сообщение, рассказав, что на переговорах в Лондоне в среду США «поделились своим видением», а «Украина и другие европейцы представили свои предложения». Подобная совместная работа, как он надеется, приведет к «продолжительному миру», передает РИА «Новости».
Зеленский выразил благодарность партнерам и подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии со своей конституцией. Он также заявил, что уверен в последовательности решений со стороны США и других союзников.
Публикация сопровождается скриншотом «Крымской декларации» США от июля 2018 года. В этом документе указано, что Вашингтон не признает Крым частью России и не собирается отменять санкции, введенные после возвращения региона в состав России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по украинскому урегулированию на уровне министров иностранных дел США, Британии, Франции, Германии и Украины были отменены.
Сообщалось, что Вашингтон разработал план урегулирования из семи пунктов, предусматривающий признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Глава Госдепа Марко Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Зеленского принимать этот вариант.
Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний
Шойгу указал, что позиции России по этому вопросу напрямую зависят от поведения Вашингтона, который разрабатывает новые типы вооружений и сталкивается с истечением гарантийных сроков некоторых ядерных боеприпасов. По его мнению, «это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний». «В этом случае Россия может последовать их примеру в качестве ответного шага», – приводит слова Шойгу ТАСС.
Он также заверил, что Минобороны России и Росатом готовы к проведению соответствующих работ. При этом Шойгу подчеркнул, что Россия за последние годы приняла на вооружение целый комплекс современных видов оружия, включая стратегические, аналогов которым нет в мире. По его словам, военный потенциал страны значительно вырос, поэтому сейчас острой необходимости в проведении ядерных испытаний не наблюдается.
Также Шойгу заявил, что НАТО увеличивает контингент у западных границ России и развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак». По его словам, европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. Он считает, что Запад в условиях неудавшихся планов с Украиной будет пытаться провоцировать дестабилизацию в России, Молдавии и Закавказье.
При этом, по мнению Шойгу, первые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на пути к разрядке в отношениях с Россией, заслуживают внимания.
Он также сообщил, что Украина «ни одного часа» не выполняла объявленное Россией пасхальное перемирие, нарушив его 4,9 тыс. раз в течение 30 часов. Шойгу заявил, что зачистка Курской области от боевиков входит в завершающую фазу. В ближайшее время вся территория региона будет зачищена от ВСУ, сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний.
По ее словам, Зеленский «будто специально» подставил США, применив американские системы HIMARS в дни пасхального перемирия, передает ТАСС.
Захарова указала, что атаки ВСУ в этот период были направлены на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, а также в ДНР и Крыму. Дипломат подчеркнула, что удары носили вызывающий циничный характер.
Также Захарова обвинила Зеленского в срыве очередного раунда консультаций по урегулированию ситуации на Украине, который должен был пройти в Лондоне.
Дипломат отметила, что глава украинского государства подтвердил желание Банковой любой ценой сорвать мирный процесс.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные возобновили проведение спецоперации после завершения пасхального перемирия.
Министерство обороны России сообщило, что в период с девятнадцатого по двадцать первое апреля ВСУ четыре тысячи девятьсот раз нарушили режим тишины, применяя артиллерию и беспилотники для ударов по российским позициям и гражданским объектам.
Также эксперты отметили, что интенсивность боев во время перемирия значительно снизилась, хотя ВСУ продолжили атаки, а само перемирие стало успешным дипломатическим шагом и полезным экспериментом для Москвы.
Financial Times: В ЕС опасаются потери единства из-за признания Крыма США
В материале подчеркивается, что в союзе могут усилиться разногласия по вопросу об экономических санкциях, введенных ЕС против России, если Вашингтон решит изменить свою политику и снять существующие ограничения, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что в ЕС опасаются усиления разногласий, особенно в вопросе экономических санкций, которые были введены против России после событий 2014 года.
Ранее Financial Times писала, что европейские лидеры обсуждают с Киевом возможность компромисса в конфликте с Россией, предусматривающего территориальные уступки Украины.
До этого Financial Times заявляла, что признание Крыма российским со стороны США может стать «точкой кипения» на переговорах по урегулированию украинского конфликта и спровоцировать серьезный дипломатический кризис между странами Евросоюза и НАТО.
Захарова отметила, что власти согласовали памятную церемонию у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне и подчеркнула, что восстанавливаются добрые традиции, ранее нарушенные запретами администрации Джо Байдена. Также, по ее словам, совместно с американскими ветеранами прорабатываются и другие памятные мероприятия к 80-летию Победы, передает РИА «Новости».
Дипломат заявила: «Дух Эльбы. Ведь это же теперь уже не просто выражение, это практически имя собственное. Это наглядный пример того, как Россия и Соединенные Штаты могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничество во имя общей цели, во имя общей благородной цели».
Захарова добавила, что помнить об уроках прошлого особенно важно сейчас, когда страны Запада пытаются переписать итоги Второй мировой войны. Она подчеркнула, что подвиг советских воинов-освободителей невозможно перечеркнуть, и россияне всегда будут хранить память об этих событиях.
В феврале Песков заявил, что Кремль не собирается проводить новый саммит для празднования годовщины встречи на Эльбе.
Напомним, американские власти три года подряд не давали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. В апреле 2022 года посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что США отменили мероприятие в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.
По ее словам, администрация Байдена фактически вынудила Россию и другие страны БРИКС переходить на расчеты в национальных валютах, передает ТАСС. Захарова отметила, что Россия не отказывалась от использования доллара, однако после блокировки американской валюты администрацией Байдена пришлось искать альтернативные инструменты.
Захарова подчеркнула, что дедолларизация стала глобальной тенденцией именно после действий администрации Байдена, которая первой заблокировала доступ к доллару для некоторых стран. Дипломат отметила: «Россия никогда не отказывалась от этого инструмента. Но когда у нас его из рук выхватили, заблокировали и сделали это с особым остервенением представители администрации Байдена, то тогда просто для того, чтобы рассчитываться, жить и развиваться, начали использовать другие механизмы».
По словам Захаровой, сейчас страны БРИКС сосредоточены на формировании условий для широкого применения национальных валют во взаимных расчетах. Она добавила, что структурная реформа глобальной финансовой системы требует времени, и страны настроены на достижение практических результатов, несмотря на сложности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.