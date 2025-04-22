  • Новость часаЭксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область
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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 11:59 • Новости дня

    Глава фонда «Не молчи KZ» запросила убежище в Черногории

    Tекст: Александра Юдина

    Руководительница фонда «Не молчи KZ» Динара Смаилова, известная как Дина Тансари, запросила политическое убежище в Черногории после задержания, сообщает портал Tengrinews.

    Смаилова, возглавлявшая фонд «Не молчи KZ» и использовавшая псевдоним Дина Тансари, была задержана в Черногории и обратилась за предоставлением убежища в этой стране, передает ТАСС.

    В Казахстане против Смаиловой возбуждены шесть уголовных дел. Следствие подозревает ее в публикации ложной информации о случаях насилия, а также в сборе средств для пострадавших, которые, по данным следствия, не нуждались в помощи.

    Также отмечается, что распространенные ею сведения не подтвердились в ходе расследования.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 21:14 • Новости дня
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    На Украине продали арестованный российский танкер Nika Spirit
    @ Владимир Владиславлев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Арестованное в порту Измаила российское судно реализовано украинским агентством на электронной площадке за сумму свыше 6 млн гривен.

    Судно Nika Spirit, арестованное в 2019 году в украинском порту Измаила, было продано, передает ТАСС. Национальное агентство Украины по поиску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что танкер был реализован на электронном аукционе Prozorro по цене 6,4 млн гривен, что эквивалентно примерно 154 тыс. долларов.

    Глава агентства Елена Дума уточнила, что в настоящее время в управлении АРМА находятся еще шестнадцать арестованных судов.

    В июле 2019 года СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Судно опознали как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли в ходе инцидента в Керченском проливе. Позднее экипаж судна был освобожден, однако российский танкер был арестован вместе с изъятыми документами.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви

    Религиовед Лункин назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска

    Религиовед: Папа римский Франциск запомнится как улыбающийся глава Церкви
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя смерть папы римского Франциска.

    «В памяти людей папа Франциск останется как улыбающийся глава Церкви, таким он пришел в 2013 году и вдохновил католиков и вообще многих христиан в мире, поскольку заявил, что Ватикан не будет воздвигать новых границ, а будет их скорее разрушать. На этом и была основана миссия Франциска в самых разных направлениях. Он не боялся проявлять свои симпатии, высказывался достаточно свободно, даже если знал, что его будут критиковать со всех сторон, и либералы и консерваторы», – говорит Лункин.

    Прежде всего он отмечает идею папы отказа от ядерного оружия в мире, о пагубности любых войн и вооруженных конфликтов. Франциск не боялся призывать европейских политиков к порядку, открыто говорил, что гонка вооружений – это путь в никуда, к катастрофе.

    Кроме того, продолжает собеседник, понтифик поддерживал отношения с Русской Церковью и патриархом Кириллом, говорил о величии русской культуры тогда, когда все на Западе считали это предательством «европейских ценностей». Папа также запомниться как глава Церкви, который активно поддерживал иммиграцию и помощь всем нуждающимся, беженцам, приезжающим в Европу. При Франциске произошла историческая встреча в Гаване с патриархом Кириллом, а в Гаванской декларации были обозначены основные принципы, объединяющие две христианские Церкви – распространение агрессивного секуляризма, гонения на христиан в разных регионах мира, опасность мировых конфликтов.

    «У папы Франциска была идея мирового братства и социальной экономики, которая учитывает интересы обездоленных. Этот 2025 год стал по инициативе Франциска Годом Надежды, и эту надежду понтифик оставил всем в пасхальные дни», – считает религиовед.

    Новым понтификом станет человек, которого изберут кардиналы, скорее всего, из своей среды, объясняет эксперт. Выбирать и быть избранным может быть католик, как правило, кардинал, не достигший 80 лет. После бурного в плане идеологических споров между либералами и консерваторами правления Франциска папой могут избрать более сбалансированного лидера, который найдет язык и с теми, и с другими.

    «Вряд ли кардиналы будут экспериментировать с кандидатами из Нового света. Они по традиции изберут итальянца, который хорошо знает куриальные дела и европейскую и мировую политику, так как эта сфера вышла на первый план в рамках общей трансформации международных отношений. Среди папабилей я бы выделил двух кандидатов – госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и кардинала Маттео Дзуппи, представителя папы по украинскому кризису, который посещал Москву в последнее время», – заключил Лункин.

    В понедельник в Ватикане объявили, что в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Итальянские СМИ сообщают, что причиной смерти мог стать инсульт. Уточняется, что всю ночь перед смертью папа римский чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана. Похороны будут проводить по упрощенной системе.

    Король Британии Карл III и премьер-министр Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Британский монарх подчеркнул вклад понтифика в развитие единства церкви и защиту окружающей среды.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил телеграмму соболезнования по случаю кончины папы римского. Также он подчеркнул, что российский лидер питал к понтифику большое уважение. В посольстве РФ при Ватикане обратили внимание на то, что в период напряженности в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью (РПЦ), проявляя стойкость к антироссийским настроениям.

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    21 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Путин: Киев борется не за свой народ, а за сворованные капиталы

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти связаны по рукам своими миллиардными капиталами, спрятанными за границей, они борются не за украинский народ, а за свои деньги, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

    «Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа – они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. И все. Они там на этих деньгах, как на крюке, сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть – никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что украинские власти на протяжении многих лет разворовывали деньги и накапливали их на своих счетах за рубежом.

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    21 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    В Крым прибыл первый контейнерный поезд через Новороссию
    В Крым прибыл первый контейнерный поезд через Новороссию
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Крымский полуостров пришел грузовой поезд, преодолевший маршрут по территории Новороссии менее чем за пять дней.

    По информации, предоставленной ТАСС, первый контейнерный поезд прошел по территории железных дорог Новороссии и прибыл на полуостров Крым. Состав направлялся со Свердловской железной дороги и следовал по специально разработанному графику.

    Расстояние более 3000 километров поезд преодолел менее чем за пять дней. Конечной точкой маршрута стал порт Севастополя, где контейнеры будут перегружены на морские суда для дальнейшей доставки.

    Генеральный директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров заявил: «Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона».

    Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил разработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечит грузовое и пассажирское сообщение между Крымом и центральной частью России через новые регионы.

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    21 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области

    Британский военный и до 20 офицеров ВСУ уничтожены в бункере в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка, среди погибших числится британский военный советник, сообщили СМИ.

    ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в районе села Чернобаевка в Херсонской области утром 21 апреля, пишет Российская газета со ссылкой на Telegram-канал NgP_raZVedka .

    Объект представлял собой современный укрепленный бункер с передовыми цифровыми средствами связи, мониторинга обстановки и целеуказания. Командный пункт был полностью выведен из строя, уничтожены также его поддерживающие дизельные электростанции.

    По данным источников украинской армии, удар был нанесен высокоточным оружием, вероятно, ракетой комплекса «Искандер». В командном пункте находились высокопоставленные офицеры ВСУ и военные советники из стран НАТО. Сообщается о ликвидации до 20 украинских офицеров и как минимум одного иностранного военного – предварительно гражданина Британии. Есть также значительное количество тяжелораненых.

    Первая волна удара пришлась настолько точно, что по предположениям экспертов не сопровождалась работой авиации и не вызывала воздушной тревоги. Уничтожение современного штаба украинских войск серьезно осложнит координацию и управление в данном направлении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области ракетой «Искандер».

    Также российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военных.

    Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога с использованием ракеты в фугасном снаряжении.

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    21 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    НЛО в небе над Львовом оказался шведским самолетом-разведчиком
    НЛО в небе над Львовом оказался шведским самолетом-разведчиком
    @ Gnolam/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Тестовый полет над Львовом совершил самолет-разведчик ACS-890, обладающий радиусом обнаружения целей до 400 километров, украинцы приняли его за НЛО, сообщили украинские СМИ.

    Тайну неопознанного объекта, замеченного 21 апреля над Львовом, раскрыли украинские СМИ: речь шла о тестовом полете разведывательного самолета ACS-890. Самолет был недавно передан Украине как часть помощи от Швеции. В публикации издания «Страна» отмечается, что борт оснащен современной радиолокационной системой и способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 км, передает Лента.ру.

    В Минобороны Швеции подчеркнули, что новые машины предоставят Украине дополнительные возможности радиолокационной разведки. Также отмечается, что ACS-890 может быть интегрирован в системы ПВО вместе с американскими истребителями F-16.

    Ранее в социальных сетях обсуждали появление НЛО с позывным Welcome, траектория которого напоминала пятиконечную звезду. Издание The Times сообщило, что власти Британии рассматривают возможность отправить истребители для патрулирования воздушного пространства над Украиной.

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    21 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин вручил муниципальную премию «Служение»

    Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм.

    Церемония награждения второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит в Москве. Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.

    Мероприятие проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который собрал около 4 тысяч участников из 89 субъектов страны. Всего на участие в премии было подано 41 313 заявок, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом от регионов Донбасса и Новороссии заявок поступило в четыре раза больше, чем годом ранее – всего 531.

    Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что муниципальная премия «Служение» была учреждена по поручению главы государства и награда вручалась впервые в 2024 году.

    Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов. Глава государства приехал сюда уже второй раз за месяц — до этого он посещал центр 26 марта.

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    22 апреля 2025, 08:52 • Новости дня
    Российские военные освободили Горнальский монастырь

    Силовики: Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь

    Российские военные освободили Горнальский монастырь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил, отмечено успешное подавление сопротивления.

    Освобождение Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области подтвердили силовые структуры России, передает ТАСС.

    По информации агентства, российские военные провели операцию по установлению контроля над монастырем в ходе боевых действий. Собеседник агентства заявил: «Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено».

    В силовых структурах добавили, что ВСУ рассматривали монастырский комплекс как военный объект.

    Монастырь находится в одном из населенных пунктов Курской области, где ранее отмечалось противостояние российских сил с украинскими подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки на господствующей высоте.

    Сообщалось, что российские войска планируют использовать нестандартные методы для освобождения Свято-Николаевского монастыря, в том числе снайперов и FPV-дроны.

    Также отмечалось, что на территории монастыря ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, украинские военные отказались от переговоров по сдаче в плен.

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    21 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    WP: Маск захотел уйти из правительства США из-за «неэтичных» нападок левых

    Маск готов покинуть пост главы DOGE из-за усталости от нападок левых политиков

    WP: Маск захотел уйти из правительства США из-за «неэтичных» нападок левых
    @ Kenny Holston/The New York Times/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава DOGE предприниматель Илон Маск якобы намерен оставить работу в американском правительстве из-за усталости от критики со стороны левых политических сил, пишет WP.

    Статус предпринимателя Илона Маска как особого сотрудника правительства США истекает в мае этого года, и пока неизвестно, будет ли он продлен. По данным источников, Маск устал от, как он считает, «потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», пишет Washington Post (WP).

    Пока неясно, когда именно Маск покинет правительство, но ожидается, что его статус специального государственного служащего истечет в конце мая, говорится в статье.

    «По словам человека, знакомого с его взглядами, миллиардер готов уйти, потому что устал противостоять тому, что он считает множеством неприятных и неэтичных нападок со стороны левых политиков», – сказал источник WP.

    Уход Маска не уменьшит власть или активность департамента государственной эффективности США (DOGE), его детища, сказал информатор, отметив, что члены команды DOGE уже работают в десятках федеральных агентств.

    «Никто не может сказать, что DOGE не добился исторического успеха. Результаты говорят сами за себя», – поделился высокопоставленный чиновник из Белого дома.

    WP в качестве примера повода для критики Маска напомнила о его распоряжении в феврале заставить всех сотрудников федеральных ведомств еженедельно отправлять электронные письма с перечнем пяти достижений, угрожая в случае невыполнения увольнением.

    «Маск назвал электронные письма мерой подотчетности, необходимой для того, чтобы у сотрудников было "ощущение пульса" собственной деятельности», – уточнили в статье.

    Однако по факту никаких действий с этими письмами не проводилось. Как бы ни опасались госслужащие утечки и нарушения конфиденциальности, письма с отчетами где-то превратились в пародию. Как пишет WP, люди ради шутки стали писать их на иностранных языках, и ничего за этим не последовало. Журналисты газеты сделали вывод, что стратегии анализа и использования этих отчетов не было вовсе.

    «С другой стороны, небольшое число агентств узаконило эту практику или создало автоматизированные формы для сбора ответов. Комиссия по ценным бумагам и биржам, например, часто напоминает сотрудникам о пяти основных положениях в своем ежедневном внутреннем информационном бюллетене», – отметили в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и ведомство DOGE завышают данные об экономии бюджета США, включая в списки отмененные контракты и завышенные расходы, что приводит к погрешностям в миллиарды долларов.

    Кроме того, FT узнала, что увольнения в Национальном управлении по безопасности на трассах (NHTSA) США могут быть связаны с бизнес-интересами Илона Маска в связи с беспилотными Tesla и его влиянием на правительство.

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    21 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами

    В универмаге центра «Россия» начали продавать футболки с новыми цитатами Путина

    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами
    @ Пресс-служба Национального центра Россия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В универмаге на территории национального центра «Россия» появились футболки и бейсболки с цитатами президента Владимира Путина, включая высказывания о суверенитете и будущем страны.

    В магазине на территории национального центра «Россия» начала продаваться обновленная коллекция одежды с автографами и цитатами президента Владимира Путина. Посетители могут приобрести футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее», передает РИА «Новости».

    Сотрудница магазина рассказала, что наибольшим спросом пользуются футболки с ракетой «Орешник» и надписями, в которых упоминается Россия. Помимо новых фраз в коллекции представлены и уже известные высказывания президента, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

    Коллекция тематического мерча впервые была представлена в 2023 году на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. С тех пор количество видов продукции и цитат президента заметно выросло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» ранее появились на Ozon и быстро были раскуплены, а лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в такой футболке.

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    21 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Названа причина смерти папы римского Франциска

    Инсульт стал причиной смерти папы римского Франциска

    Названа причина смерти папы римского Франциска
    @ ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Папа римский Франциск скончался после перенесенного инсульта и последовавшей остановки сердца, говорится в официальном медицинском заключении о смерти 88-летнего понтифика.

    Папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер утром 21 апреля 2025 года в своих апартаментах в резиденции «Святая Марфа» в Ватикане. Основной причиной смерти стал церебральный инсульт, приведший к развитию комы и последующей остановке сердца, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что перед смертью понтифик перенес острый эпизод дыхательной недостаточности в результате двусторонней мультимикробной пневмонии. Медики также отметили наличие у Франциска множественных бронхоэктазов, повышенного артериального давления и диабета второго типа.

    В понедельник в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет. Позже в Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска. Похороны папы римского решили провести по упрощенной процедуре.

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    21 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов.

    Визит президента состоялся в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который проходит в Москве с 21 по 23 апреля, передает ТАСС.

    Мероприятие проводится ежегодно и направлено на развитие и продвижение муниципального самоуправления в России. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

    Напомним, 26 марта Путин посетил Национальный центр «Россия».

    Ранее сообщалось, что в 2029 году на Краснопресненской набережной Москвы завершится строительство нового здания Национального центра «Россия», проектирование которого осуществляется с участием ведущих архитекторов страны.

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    21 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Названа вероятная причина смерти папы римского Франциска

    Repubblica: Папа римский Франциск мог скончаться от инсульта

    Названа вероятная причина смерти папы римского Франциска
    @ Riccardo De Luca/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Папа римский Франциск, согласно сообщениям итальянских изданий, скончался от инсульта.

    По информации, опубликованной газетами Repubblica и Corriere della Sera, на которую ссылается РИА «Новости», причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт.

    В ближайшие часы, информирует Corriere, Святой престол должен опубликовать официальное заявление о причинах смерти понтифика.

    По версии Repubblica, если причиной смерти действительно стало кровоизлияние в мозг, это не связано с долгими проблемами Франциска с дыханием. Врачи, наблюдавшие за папой во время последней госпитализации, сообщили, что он ушел из жизни спокойно, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск всю ночь перед смертью чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.

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    21 апреля 2025, 21:23 • Новости дня
    В России изменили сроки исполнения решения о призыве в армию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

    На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом России документ, регулирующий сроки исполнения решения о призыве на срочную военную службу. Теперь, если гражданин был призван, но не отправлен к месту службы в установленные сроки, решение будет исполняться в течение года со дня его принятия, передает ТАСС.

    Госдума приняла поправку, освобождающую от призыва граждан России, служивших в ДНР и ЛНР, а также участников добровольческих формирований, воевавших более шести месяцев.

    С 1 апреля призыв на военную службу в России осуществляется по новым правилам, включающим расширение списка профессий для альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток и работу единого реестра призывников.

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