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    Как реформа Госдепа скажется на интересах России
    Религиовед назвал возможных преемников скончавшегося папы Франциска
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    Переговорные позиции России. Путин переиграл всех
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России
    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    3 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

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    21 апреля 2025, 17:45 • Новости дня

    Главы муниципалитетов рассказали о способах улучшения инфраструктуры на местах

    Главы муниципалитетов рассказали о способах улучшения инфраструктуры на местах
    @ Илья Тимин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Небольшие населенные пункты России располагают скромными бюджетами, однако активное привлечение госфинансирования и грантов позволяет качественно улучшать социальную инфраструктуру и быт граждан на местах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали участники форума «Малая Родина – сильная Россия», представляющие Карелию и Запорожскую область.

    «Поскольку в нашем поселении живут всего лишь 940 человек, мы обладаем относительно скромным бюджетом. Например, на 2025 год заложено 6 млн рублей. Однако все имеющиеся средства мы стараемся тратить максимально эффективно, и более того – нам удается активно привлекать госфинансирование для реализации различных проектов», – сказала Надежда Рубец, глава Коткозерского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелия.

    «Так, за семь лет моего пребывания на посту удалось реализовать 30 проектов, на организацию которых было привлечено около 35 млн рублей. На эти деньги были построены современные детские площадки, отремонтировано футбольное поле, а также установлены силовые тренажеры», – рассказывает она. – «Кроме того, благодаря поддержке Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия был получен грант на ремонт помещения для работы артели швеи и вязальщиц деревни Коткозеро. В целом, привлекать финансирование на те или иные инициативы достаточно легко. Этот процесс у нас хорошо отработан».

    «Большим успехом стал ремонт трех участков региональных автодорог, которые проходят по нашим населенным пунктам Верхнеолонецкий, Коткозеро и Кескозеро. На данную инициативу было выделено 400 млн рублей. Работаем и над общественно значимыми инициативами, например, над поддержкой семей бойцов СВО», – говорит глава поселения.

    «В частности, для этих целей было создано содружество «За Победу». На благо этого проекта работают все наши ТОС. Конечно, имеются и нерешенные проблемы, например, нам только предстоит отремонтировать системы водопровода и водоотведения. Но мы уверены, что и в этих начинаниях нас ждет успех», – отметила Рубец.

    Свои особенности у работы муниципалитетов в новых регионах России. Несмотря на прифронтовую специфику, органы местного самоуправления (МСУ) ведут свою деятельность стабильно и качественно, считает Наталья Романиченко, глава администрации Васильевского муниципального округа Запорожской области.

    Собеседница отметила, что региональные власти всех уровней продолжают интеграцию Запорожской области в правовое поле России. Этому способствует и обмен опытом с коллегами из других регионов страны, в том числе в рамках «Школы мэров» и форума «Малая Родина – сила России», который проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

    «Здесь собрались представители муниципальной власти из всех 89 регионов России. Таким образом у нас, запорожцев, появилась возможность пообщаться с людьми из разных субъектов, обменяться с ними имеющимся опытом и получить ценные советы о практиках МСУ в России. Для нас это особенно важно», – добавляет она.

    «Конечно, пока мы ощущаем некоторую скованность действий из-за прифронтового положения. Многие проекты приходится откладывать в стол только потому, что над нашей территорией все еще пролетают украинские БПЛА и существует угроза ракетных ударов. Но даже в таких условиях регион и наш округ активно развиваются», – рассуждает она.

    По ее словам, сейчас руководство района уделяет особое внимание благоустройству придомовых территорий, ремонту социальной инфраструктуры и работе с молодежью. «Уверена, что по мере дальнейшего продвижения российских войск, жизнь нашего региона станет еще более насыщенной и красочной. Мы сами выстраиваем собственное будущее и рады, что этот путь проходим вместе с РФ», – заключила Романиченко.

    Напомним, в Москве проходит второй форум «Малая Родина – сильная Россия». Это ежегодное мероприятие проводится по поручению Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований. Событие организовано на площадке Национального центра «Россия» и завершится 23 апреля.

    Участие в форуме принимают около четырех тыс. человек из всех 89 регионов страны. Среди них представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты. Все они получат возможность обменяться опытом и выработать пути решения самых разных проблемных вопросов в деятельности МСУ.

    В рамках форума пройдет обширная деловая программа. Она состоит из более 20 панельных сессий, дискуссий и экспертных диалогов. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся вторая всероссийская муниципальная премия «Служение» и фестиваль культур «Сердце Родины». Помимо этого, пройдет и муниципальный инвестиционный форум, который познакомит участников с инновационными проектами и стартапами.

    Позже во время церемонии в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил участников, отличившихся вкладом в развитие муниципалитетов, отдельно выделив номинацию за героизм. Так, Путин вручил награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине», которой стал руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов, передает ТАСС.

    19 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Актер Никита Джигурда эмоционально отреагировал на попадание в санкционный список Владимира Зеленского и заявил, что воспринимает это как признание заслуг.

    Джигурда прокомментировал факт включения своего имени Зеленским в список лиц, подпавших под санкции, передает телеканал 360.

    Актер заявил: «Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского».

    Также он добавил, что считает персональные санкции признанием заслуг перед Русью святой.

    Джигурда выразил уверенность, что внесение в санкционный список демонстрирует значимость российского искусства и творческого вклада тех, кто попал под ограничения.

    Он отметил, что подобные меры не изменят его позиции по ситуации на Украине.

    В разговоре с журналистами артист зачитал стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной, высказал мнение о страхе украинских националистов перед ним и критически оценил законы, дискриминирующие русский язык на Украине.

    Накануне Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    19 апреля 2025, 05:31 • Новости дня
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Юристы заявили о необходимости проверки утверждений пассажиров о возможном злонамеренном характере пожара после жесткой посадки российского самолета в Анталье, ссылаясь на коллективный иск.

    Как передает РИА «Новости», адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы нескольких пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», сообщил о подаче коллективных исков против российского перевозчика и его представительства в Стамбуле, а также против экипажа.

    Гюрол подчеркнул, что истцы настаивают на расследовании возможного злого умысла, включая обвинения в мошенничестве и умышленной аварии. В исках фигурируют статьи турецкого уголовного кодекса об угрозе общественной безопасности и мошенничестве ради страховых выплат.

    В сообщении юрист добавил: «Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам».

    Ранее в авиакомпании «Азимут» поясняли, что пожар не возник непосредственно на борту, а произошло возгорание топлива, вытекшего на бетон после деформации топливного бака вследствие грубой посадки. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению через две минуты после сигнала, все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы за семь минут. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов из-за происшествия, вылеты перенаправлялись на военную ВПП.

    Инцидент произошел вечером 24 ноября 2024 года при посадке рейса Сочи-Анталья. По данным Росавиации, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, ущерб оценен предварительно не менее чем в один миллион рублей. В самой авиакомпании причиной указывают непрогнозируемый сдвиг ветра.

    Позднее последовали внеплановые проверки в «Азимуте» и четырех аэропортах, специалисты проверили летную годность и безопасность самолетов перевозчика. Представитель «Азимута» сообщил, что компания проходит пять-шесть инспекций ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Азимут» опровергла сообщения турецкого СМИ о пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 до инцидента в Анталии, заявив, что они не соответствуют действительности, шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии ради страховой выплаты и подали иск в Анталье, а Ространснадзор в связи с возгоранием двигателя самолета в Анталье намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

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    19 апреля 2025, 07:56 • Новости дня
    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии
    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший госавтоинспектор Сергей Кузнецов, владеющий квартирами в Дубае, получил 5,5 года строгого режима за попытку взятки, а также лишился звания и права работать в госструктурах.

    Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова виновным по статье о покушении на получение взятки в крупном размере. Кузнецов был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен в прошлом году и оспаривался осужденным, однако Мосгорсуд оставил решение без изменений, передает ТАСС.

    Суд также лишил Кузнецова звания старшего лейтенанта полиции и запретил ему занимать должности в государственных и правоохранительных структурах в течение пяти лет после освобождения.

    По данным суда, в феврале 2021 года Кузнецов вместе с коллегой вымогал деньги у водителя за несоставление протокола, используя неустановленный прибор для фиксации предполагаемого алкогольного опьянения.

    Как сообщается в материалах дела, за время службы в ГИБДД Кузнецов с родственниками приобрел более 20 объектов недвижимости и автомобиль. В банковских ячейках обнаружили крупные суммы денег, происхождение которых он не смог объяснить.

    Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ с просьбой об изъятии пяти его квартир в Дубае общей стоимостью свыше 66 млн рублей. Лефортовский суд также постановил взыскать в доход государства имущество и средства Кузнецова почти на 180 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила запрос в ОАЭ для изъятия пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель были задержаны за получение взятки в размере 50 млн рублей, а в Москве появятся видеорегистраторы нарушений ПДД, которые могут вращаться вокруг своей оси.

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    18 апреля 2025, 23:28 • Новости дня
    Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Старший сын главы Чечни стал почетным гражданином Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Звание почетного гражданина Грозного было присвоено старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.

    Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

    Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

    Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

    По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кровной клятве, данной на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, отомстить за его смерть, которая была исполнена после ликвидации Сулеймана Имурзаева.

    Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина региона ради карьеры в моде.

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

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    19 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    В Турции выразили надежду на конструктивный отклик Киева на пасхальное перемирие

    Турецкий политик выразил надежду на «зрелый ответ» Киева на пасхальное перемирие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз надеется, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.

    Коркмаз заявил: «Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу». По его мнению, если стороны используют значение Пасхи для начала диалога, это будет многообещающим не только для региона, но и для всего мира, передает РИА «Новости».

    Политик выразил уверенность, что прекращение огня, объявленное президентом России по случаю Пасхи, гуманитарно и стратегически оправдано. Он подчеркнул, что такие инициативы показывают ответственность за управление не только военными действиями, но и моральной стороной конфликта. По словам Коркмаза, благоразумный подход России создает реальную возможность для установления мира.

    Ранее мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России. Французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

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    21 апреля 2025, 01:09 • Новости дня
    Стало известно о прогнозе курса доллара на конец 2025 года

    Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на уровне 98,7 руб к концу 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэкономразвития России ожидает, что к декабрю 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, что совпадает с прежними прогнозами ведомства.

    Как сообщает ТАСС, представитель Минэкономразвития заявил, что прогноз по курсу доллара на конец 2025 года не изменился по сравнению с оценками, озвученными в сентябре 2024 года. Прогнозное значение составляет 98,7 рубля за доллар.

    «Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года – 98,7 руб. за доллар», – приводит слова представителя министерства ТАСС. Другие детали или параметры прогноза в сообщении не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России в марте 2025 года показал рост на 7,1% по сравнению с февралем, 63% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, а 40% – в долларах, при этом интерес к юаню и евро продолжает расти, а курс биткойна на платформе Binance снизился на 10% и впервые с ноября 2024 года опустился ниже отметки в 75 тыс. долларов, достигнув минимума в 74,889 тыс. долларов.

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    19 апреля 2025, 06:18 • Новости дня
    В России создали транспортный беспилотник «Ямщик» с защитой от дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская логистическая система «Ямщик» сочетает роботизированную платформу, защищенную связь и станцию обороны от беспилотников, а также имеет уникальные характеристики проходимости.

    Как сообщает ТАСС, логистическую систему «Ямщик» разработали специалисты НПО «Киловатт» совместно с конструкторскими бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода. Комплекс включает в себя наземную платформу высокой проходимости, дальнобойную помехоустойчивую связь и встроенную станцию обороны от беспилотных летательных аппаратов.

    В организации отметили, что платформы могут перемещаться на дистанцию до пяти километров по пересеченной местности, а с ретрансляторами связи и пунктами замены аккумуляторов – до двадцати километров. Управление осуществляется с одного пункта, который способен координировать до десяти платформ одновременно.

    По словам представителей НПО «Киловатт», «система „Ямщик“ – результат совместной работы НПО „Киловатт“, а также нескольких конструкторских бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода. Современное поле боя становится все более безлюдным. Например, по новой стратегии развития беспилотных сил ВСУ, территория сплошного поражения дронами должна составлять до 15 километров в глубину от ЛБС.

    Развитие наземных роботизированных комплексов принимает сейчас лавинообразный рост. Однако, необходимо, чтобы наземный беспилотник не был уничтожен в первой же миссии воздушным беспилотником. Известны уже десятки случаев уничтожения самоходных дронов летающими. И возможность обороняться может стать ключевым фактором успеха».

    Главной особенностью новой платформы разработчики называют дальнобойную помехоустойчивую связь, позволяющую сохранять управление даже при активной работе систем радиоэлектронной борьбы рядом с устройством. Несущая платформа способна перевозить полезную нагрузку до 300 килограммов, отличается высокой проходимостью, а также может оснащаться дополнительными модулями для подавления дронов. Специалисты подчеркнули, что не планируют ставить на платформу боевые модули, поскольку по их словам, эффективность подобного вооружения на таких комплексах низка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создана система «Купол» с искусственным интеллектом для обнаружения и подавления беспилотников на предприятиях, которая уже интегрирована в охранные контуры нескольких объектов.

    Российские специалисты разработали саперные FPV-дроны «Кокошник» для гуманитарного разминирования освобожденных территорий, которые также могут выполнять функции мобильных камер наблюдения и постановщиков помех.

    КБ «Астрон аэро» представило на форуме «Армия-2024» комплекс «Комбат-антидрон», предназначенный для противодействия FPV-беспилотникам.

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    21 апреля 2025, 01:30 • Новости дня
    Спрос на российскую косметику в Казахстане вырос вдвое

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем импорта российской косметики и парфюмерии на рынок Казахстана за год вырос почти вдвое, достигнув 20,1 млн долларов по итогам февраля, при этом наибольший прирост наблюдается в сегменте средств для волос.

    Как пишет РИА «Новости», по итогам февраля 2025 года поставки российской косметики, декоративных средств и парфюмерии в Казахстан увеличились почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Согласно данным таможенной службы Казахстана, объем импорта достиг 20,1 млн долларов.

    Основную часть отгрузок составили средства для волос, такие как лаки и шампуни, на их долю пришлось 47% всего объема. Почти сопоставимую долю в 46% заняла остальная косметика – средства для макияжа, ухода за кожей, маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду.

    Российский экспорт занимает значимую позицию на рынке красоты Казахстана, обеспечивая более трети всего импорта подобных товаров в республике. Кроме косметики, Россия активно поставляет казахстанскому рынку другие средства ухода – более трети импорта средств для гигиены полости рта и средств для эпиляции и приема ванн также приходится на российские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан рассматривают планы по увеличению транзита нефти и газа через территорию Казахстана и обеспечению северных регионов Казахстана российским газом, российские производители меда установили рекорд, отправив за границу более 4 тыс. тонн продукции, что на 43% больше, чем в прошлом году, а в 2024 году Россия установила новый рекорд по импорту грузинского вина, закупив его на 182,6 млн долларов, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

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    19 апреля 2025, 00:31 • Новости дня
    Делегация из России посетила святыни Иерусалима перед Пасхой

    Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла за Благодатным огнем

    Tекст: Денис Тельманов

    В канун Пасхи представители Фонда Андрея Первозванного отправились в Иерусалим за Благодатным огнем и получили благословение патриарха Феофила III на важную миссию.

    Как передает ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного в пятницу прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем и посетила главные христианские святыни города, включая храм Гроба Господня, Александровское подворье и часовню Кувуклию.

    Делегацию возглавил глава попечительского совета фонда Владимир Якунин. На аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III Якунин отметил, что Иерусалимская церковь является материнской для православных конфессий и поблагодарил патриарха за укрепление христианского присутствия на Святой земле.

    Патриарх Феофил III, благословляя российскую делегацию, подчеркнул значимость их миссии «во времена, когда люди стремятся к разрушению».

    Он передал послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту России Владимиру Путину, выразив благодарность за выполненные обещания.

    «Самое главное – то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня», – сказал патриарх.

    Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и задержку вылета архиепископа Маркелла властями Молдавии.

    Патриарх выразил обеспокоенность данным инцидентом. Ожидается, что схождение Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня накануне Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля одновременно западными и восточными христианами.

    По информации фонда, Благодатный огонь будет доставлен в российские приграничные области и в столицу, где он попадет к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 храмов.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту не планируется, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии дважды не выпустили епископа Бельцкого и Фалештского Маркела из Кишинева в Израиль для участия в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме, в то время как делегация Бессарабской митрополии, лояльной президенту Майе Санду, смогла вылететь из Кишинева без препятствий.

    Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал срыв этой поездки знаком войны против православного мира.

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    19 апреля 2025, 07:42 • Новости дня
    ПВО сбила украинские дроны над Курской и Белгородской областями

    Министерство обороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников ночью

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, по данным Минобороны.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на 19 апреля уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один из дронов был сбит над территорией Белгородской области, второй – над территорией Курской области.

    В официальном сообщении оборонного ведомства подчеркнули: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области».

    Дополнительных сведений о последствиях возможного падения обломков или повреждениях объектов на земле не приводилось. Министерство обороны также не уточнило модели сбитых беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники нанесли удары по восьми населенным пунктам Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

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    20 апреля 2025, 22:26 • Новости дня
    Пожарные ликвидировали открытое горение на острове в Астраханской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Астраханской области удалось полностью потушить открытое горение, возникшее днем на острове Городской и охватившее территорию длиной полтора километра.

    Как передает ТАСС, пожарные объявили о ликвидации открытого горения на острове Городской в 22:05 по местному времени (21:05 мск).

    «В 22:05 (21:05 мск – прим. ТАСС) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения»,– сообщили в региональном управлении МЧС.

    Возгорание началось в первой половине дня и быстро распространилось, охватив фронт протяженностью полторы тысячи метров. К вечеру огонь удалось локализовать, окончательно справиться с открытым пламенем смогли только поздно вечером. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице во второй половине дня в воскресенье началось возгорание в грузинском ресторане на Пятницкой улице, в частном доме в поселке Василовка Челябинской области ночью произошёл пожар, унесший жизни четверых детей, а семерых жильцов, в том числе двоих детей, вывели из горящей квартиры и с верхних этажей жилого дома на востоке Москвы после возгорания личных вещей и мебели.

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    19 апреля 2025, 07:24 • Новости дня
    Волга обмелела после малоснежной зимы

    Волга обмелела после малоснежной зимы, водохранилища начали наполняться

    Tекст: Денис Тельманов

    Аномально теплая зима и малое количество снега привели к сокращению притока воды в Волгу и ее притоки, что вызвало обмеление, однако сейчас водохранилища стали наполняться.

    Как передает РИА «Новости», низкий уровень воды в Волге и ее притоках связан с недостатком поверхностного притока воды на фоне раннего сокращения снежного покрова, обусловленного аномально теплой зимой.

    В пресс-службе Росводресурсов отметили, что «текущий низкий уровень воды в реках обусловлен низкой водностью вследствие малого поверхностного притока воды с водосбросной площади по сравнению со среднемноголетними значениями».

    Ведомство уточняет, что уже в январе и начале февраля наблюдался более высокий, чем обычно, приток воды в каскад водохранилищ из-за теплой погоды, что привело к заблаговременной сработке водохранилищ Верхней Волги для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод.

    «В конце февраля-марте из-за отсутствия устойчивого снежного покрова приток воды сократился, предполоводная сработка приостановилась. В настоящее время водохранилища плавно наполняются водой», – сообщили в ведомстве.

    По данным Ррсводресурсов, сейчас Угличское водохранилище заполнено на 95%, Рыбинское – на 68%, Горьковское – на 71%. В третьем-четвертом квартале прошлого года приток воды в большинстве водохранилищ также был на 20-55% меньше нормы.

    Основной задачей регулирования водохранилищ в ведомстве называют создание емкостей для максимально возможного удовлетворения нужд населения и экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшая зима в Москве была необычно сухой, поскольку в регионе выпали только 62% от нормы осадков, что повышает риск природных пожаров, прогноз весеннего половодья и пожаров в России оказался неблагоприятным, а ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая, в связи с чем регион запросил федеральную помощь.

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