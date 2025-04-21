Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки пожаров

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Забайкальский край прибыли глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, сообщает ТАСС. Руководители ведомств лично оценили ситуацию с крупными природными пожарами и провели облет наиболее пострадавших районов.

В пресс-службе МЧС отметили: «Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров». После облета главы министерств на месте проконтролировали ход работ по тушению огня.

Затем состоялось координационное совещание, на котором были обсуждены дальнейшие меры по ликвидации последствий ЧС. С 7 апреля в лесах Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации. Сложности в борьбе с огнем создает сухая ветреная погода и высокая температура.

По состоянию на 20 апреля в регионе зафиксировано 52 лесных пожара на площади 156 тыс. га, а также 9 ландшафтных пожаров на 810 га. Вблизи населенных пунктов в радиусе до пяти километров действует 5 пожаров на территории свыше 7 тыс. га.

На тушение привлечено почти 1,4 тыс. человек и 138 единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкалье удалось предотвратить 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров, сотрудники МЧС выявили 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе, а также МЧС заявило об увеличении площади лесных пожаров в Забайкальском крае.