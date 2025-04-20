Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Дубинский заявил о поражении украинской армии к осени 2025 года
Киевский режим при выходе американской стороны из переговоров по урегулированию может понести поражение осенью этого года, заявил депутат Рады Александр Дубинский.
К осени 2025 года должно произойти резкое ухудшение положения для украинской армии, обоснованное нехваткой оружия, пояснил Дубинский, передает «Газета.Ru».
Также этому будет способствовать дезертирство военных и падение морального духа.
Украинское руководство будет вынуждено отменить бронь и сокращение мобилизационного возраста. В таком режиме киевский режим протянет около пяти месяцев, заключил парламентарий.
До этого Дубинский сообщал, что Владимир Зеленский начал подготовку к выборам, несмотря на свои публичные заявления об их невозможности.