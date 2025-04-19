В Ялте и Массандре более 12 тыс. жителей остались без электричества

Tекст: Мария Иванова

Первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил о серьезных перебоях с подачей электричества в Ялте, Виноградном и Массандре. Причиной названо технологическое нарушение в сетях ГУП РК «Крымэнерго».

Как сообщил Воронкин в своем Telegram-канале, отключение затронуло 76 трансформаторных подстанций и свыше 5,8 тыс. точек поставок, что эквивалентно примерно 12,3 тыс. человек.

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение абонентов в населенных пунктах городского округа Ялта: Ялта, Виноградное, Массандра. Обесточено: 76 ТП, 5834 точек поставок (12344 человек)», – написал он в своем Telegram-канале.

Воронкин добавил, что аварийные бригады уже начали проводить работы по восстановлению электроснабжения. Ожидается, что энергоснабжение будет возобновлено в ближайшее время.

В субботу в Грузии произошли масштабные перебои с подачей электричества почти во всех регионах из-за аварии на линии электропередачи, что привело к остановке< метрополитена и отключению светофоров в Тбилиси.

Ранее на этой неделе в отеле White Valley Palace на курорте Хургада электричество отключали на 11 часов, из-за чего многих постояльцев, в том числе россиян, переселили туроператоры.