Российские туристы рассказали о перебоях в отеле Хургады

Tекст: Алексей Дегтярев

Туристка Ксения рассказала, что свет отключился в отеле около 10.00 по местному времени, после этого раздавался звук сирены, передает РИА «Новости».

На ресепшене заявляли, что проблема будет решена скоро, но электричество не появилось даже к ужину. Постояльцы использовали фонарики и одноразовую посуду в ресторане. В 21.00 по местному времени свет появился, но исчезла горячая вода. Позже к туристам обратились соседи, они заявили о необходимости выселения из-за отсутствия света и воды на следующий день.

Юлия, еще одна туристка, подтвердила, что ее переселили вечером во вторник. Она видела несколько автобусов, которые перевозили более 100 человек. Однако она отметила, что условия в новом отеле оказались хуже, чем в White Valley Palace. Точной информации о числе переселенных у нее не было.

По данным отеля, проблему с электричеством уже решили, отель готов снова принимать постояльцев. Около 40% гостей покинули отель. Генконсульство России в Хургаде заявило, что обращений от туристов не поступало.

Ранее свыше более 300 российских туристов из отеля в Хургаде решили экстренно переселить, причиной назвали антисанитарные условия и перебои с электричеством.