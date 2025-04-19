Названа причина масштабного отключения электроэнергии в Грузии

Пожар на ЛЭП вызвал массовое отключение электричества в Грузии

Tекст: Дарья Григоренко

Государственная электросистема Грузии заявила о внезапном отключении линии электропередачи Кавкасиони 19 апреля в 11:08 по местному времени. По предварительной информации, причиной аварии стал очаг возгорания на линии мощностью 500 киловольт. В результате произошло нарушение электропараметров, что привело к остановке Ингури ГЭС и других электростанций, передает ТАСС.

Авария затронула почти всю страну – около 90% потребителей остались без электричества. В Тбилиси были приостановлены работа метро, отключены светофоры. Проблемы с электроснабжением возникли в регионах Аджария, Гурия и Самегрело на западе страны.

Позже выяснилось, что авария произошла на высоковольтной линии электропередачи Кавкасиони. Подача электроэнергии была восстановлена в течение часа.

Напомним, 9 апреля в Тбилиси произошло масштабное отключение электроэнергии из-за крупной аварии. Позже в соцсетях сообщили, что свет пропал и в других городах страны.