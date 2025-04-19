На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Путин: Россия приветствует стремление других стран к урегулированию по Украине
Россия «всегда была готова» к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и «всячески приветствует» стремления международных партнеров к справедливому решению конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
«Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента [США Дональда] Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина], стран БРИКС, всех сторонников к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.
Накануне представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.