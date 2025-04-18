Глава МИД Ирана назвал послание Путину от Хаменеи сигналом всему миру

Глава МИД Ирана Арагчи назвал послание Путину от Хаменеи сигналом всему миру

Tекст: Вера Басилая

Арагчи заявил, что послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи президенту России Владимиру Путину стало важным политическим сигналом для всего мира. Он подчеркнул, что нынешняя близость позиций двух стран на мировой арене является беспрецедентной в истории их отношений, передает ТАСС.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Аббас Арагчи отметил, что взгляды Тегерана и Москвы на текущие мировые события совпадают как никогда ранее, «за всю историю их отношения никогда не были еще так близки и прочны». Он добавил, что его встреча с президентом России была очень содержательной и долгой.

Арагчи также выразил удовлетворение содержательностью диалога с российским лидером, отметив, что сотрудничество между Ираном и Россией будет продолжаться и укрепляться в будущем.