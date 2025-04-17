WP: США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума

Администрация Трампа оценила сокращение войск в Сирии и ограничение помощи

Tекст: Ирма Каплан

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения военного контингента в Сирии до минимума с тем, чтобы основной акцент сделать на поддержании безопасности в северо-восточной части страны, пишет Washington Post (WP).

«Мы продолжаем подходить к Сирии с большой осторожностью, пока Шараа не докажет, что он избавил свое правительство от иностранных боевиков-исламистов и остатков «Аль-Каиды*»* (запрещена в России – Прим. ВЗГЛЯД), пока не продемонстрирует, что он может объединить разрозненные меньшинства Сирии», – заявил WP высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Как отметил один американский чиновник, сокращение войск направлено не на спасение сирийского населения, а на защиту интересов США, чтобы Иран и запрещенная в России террористическая ИГИЛ* не вернулись в Сирию.

В то же время другой источник указал, что окончательное решение еще не принято, и в администрации Трампа сохраняется скептицизм по поводу возможности сирийского правительства эффективно контролировать территорию страны.

Многие союзники, региональные эксперты и американские законодатели от обеих партий говорят, что нерешительность администрации Трампа может привести к тому, чего она пытается избежать.

«Слишком активное вмешательство слишком рано может создать еще больше проблем в сфере безопасности. Но отсутствие или слишком малое участие даст России и Ирану возможность вновь обрести существенное влияние», – заявил на слушаниях в феврале председатель комитета по международным отношениям в сенате Джеймс Риш.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, перемещая военнослужащих в Иракский Курдистан.

Ранее США сообщали о рассмотрении возможности вывода до 10 тыс. военных из Восточной Европы. Сообщалось, что Syria TV информировал о сигналах США о намерении вывести войска из Сирии. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.