Дело о нападении на россиянина в Казахстане переквалифицировали на покушение на убийство

Tекст: Алексей Дегтярев

Нападение было изначально квалифицировано как хулиганство, а после его обращения в соцсетях дело переквалифицировали, сказал Асадов ТАСС.

Россиянин остался жив благодаря плотной экипировке мотоциклиста, которая приняла на себя основной удар ножом. Он подчеркнул, что если бы Ярцев не был в экипировке, то последствия могли бы быть более серьезными.

Нападавший, по данным адвоката, уже имеет судимость, но пока нет информации о том, по какой статье и погашена ли она. Инцидент произошел на автозаправочной станции в селе Мерке, когда Ярцев выходил из помещения.

В настоящее время состояние Ярцева стабильно, он находится под круглосуточной охраной полиции.

Ранее Асадов сообщал, что мотоциклист Ярцев был ранен в Казахстане, он нуждается в охране, чтобы избежать давления со стороны родственников нападавшего.