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Раненый в Казахстане мотоциклист из России попросил охрану в больнице
Гражданин России мотоциклист Александр Ярцев был ранен в Казахстане и нуждается в охране, чтобы избежать давления со стороны родственников нападавшего, которые требуют от него заявления об отсутствии претензий, сообщил адвокат Закир Асадов.
Гражданин России Александр Ярцев был ранен в результате нападения в селе Мерке Жамбылской области Казахстана. По словам адвоката пострадавшего Закира Асадова, Ярцев помещен в алма-атинскую больницу и нуждается в круглосуточной охране из-за угрозы со стороны родственников нападавшего, передает РИА «Новости».
Асадов обратился к министру внутренних дел Казахстана Ержану Саденову с просьбой обеспечить безопасность Ярцева в больнице, так как родственники требуют от него заявления об отсутствии претензий. Адвокат также предложил переквалифицировать уголовное дело на покушение на убийство.
13 апреля Ярцев и его друг ехали по трассе в сторону Алма-Аты и остановились на заправке в селе Мерке. При выходе с АЗС, нападавший подошел к Ярцеву и нанес ему два удара ножом. Вначале Ярцева доставили в районную больницу, но из-за давления со стороны родственников нападавшего он переехал в Алма-Ату.
В тот же день в генеральном консульстве России в Алма-Ате сообщили, что выясняются обстоятельства инцидента. Министр внутренних дел Казахстана подтвердил задержание подозреваемого и заверил, что угрозы жизни Ярцева нет, а виновные понесут наказание.
Ранее россиянин Александр Белинский пострадал на Пхукете, пытаясь остановить троих граждан Израиля, которые пытались изнасиловать туристок из Финляндии. До этого сообщалось, что в индийском Гоа неизвестные напали с ножом на пару из России.