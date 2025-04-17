СК опроверг сообщения о стрельбе на детской площадке в Чите

Tекст: Алексей Дегтярев

СМИ опубликовали видео, как мужчина на детской площадке в присутствии малолетних детей якобы произвел выстрелы из некоего предмета, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В действительности же стрельбы на детской площадке не было, у мужчины не было при себе оружия. На видео мужчина использовал пиротехническое изделие с шумовым эффектом.

Изделие нашли, его изучают эксперты. Отмечается, что дети в результате действий злоумышленника не пострадали.

Самому подозреваемому 55 лет, это житель Читы. Проводится процессуальная проверка.

Ранее Росгвардия опровергла информацию о стрельбе в школе Екатеринбурга. Ведомство указало, что инцидент был связан с пьяным курьером, а не со стрельбой.