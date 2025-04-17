В Германии у подростка изъяли высокотоксичный яд рицин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы Германии изъяли у 16-летнего школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин. Район вокруг дома подростка перекрыт в связи с особой опасностью вещества. В совместном заявлении земельного управления уголовной полиции и прокуратуры Дрездена указано, что подросток хранил яд в специально оборудованной лаборатории на чердаке, сообщает РИА «Новости».

Подозреваемому вменяется изготовление и хранение ампул с рицином и аконитином. Рицин квалифицируется как биологическое оружие по закону о контроле над военными вооружениями. Мотивы подростка пока не установлены. С утра четверга в доме подростка проводится масштабный обыск.

По информации Bild, в операции участвуют специалисты Института Роберта Коха. Сообщается, что подросток мог вдохновиться сериалом «Во все тяжкие», где герой использовал рицин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Германии задержали двух человек по подозрению в подготовке опасного для государства теракта, связанного с покупкой цианида и рицина. Сообщалось, что неизвестные отправили главе американского государства Дональду Трампу посылку с рицином. Кроме того, Служба безопасности и информации Чехии закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.