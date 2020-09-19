Трампу отправили посылку с сильнодействующим ядом

Неизвестные отправили главе американского государства Дональду Трампу посылку с сильнодействующим ядом рицином, сообщают источники в правоохранительных органах.

Как сообщает CNN, посылка была перехвачена сотрудниками правоохранительных органов ранее на этой неделе, передает ТАСС.

Наличие рицина подтверждено двумя тестами. Вся почта перед доставкой в Белый дом проверяется вне резиденции американского лидера, передает РИА «Новости».

ФБР и Секретная служба США начали расследование.

По информации New York Times, речь могла идти не о посылке, а о конверте.

Рицин – ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов. Если его проглотить, может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти.

В 2014 году американец, признанный виновным в отправке писем с рицином на имя президента США Барака Обамы, был приговорен к 25 годам тюрьмы.

В 2018 году сотрудники почтового отделения Пентагона обнаружили в двух пришедших в ведомство посылках рицин. Пакеты со следами рицина были также направлены в Белый дом. Бывший американский военный Клайд Аллэн Третий признался, что отправил письма с ядом не только в Белый дом и Пентагон, но и президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй.

Отметим, что именно рицин, по версии Чехии, якобы перевозили сотрудники посольства России, чтобы, как утверждалось, отравить чиновников, ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу. 12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.

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