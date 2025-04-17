Шадаев: Минцифры откажется от хранения данных на Госуслугах к 2026 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр цифрового развития России, Максут Шадаев, рассказал о планах ведомства отказаться от хранения данных с портала Госуслуг к 2026 году, передает ТАСС. Шадаев сделал это заявление в ходе выступления на First Russian Data Forum, подчеркнув, что целью является полное прекращение хранения любых данных на платформе.

В ходе форума министр отметил: «У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на Госуслугах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры введет 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.

Шадаев сообщал, что в России разрабатывается второй пакет мер против кибермошенников, который дополнит первый, не охвативший все необходимые пункты.

Минцифры России оперативно блокирует номера телефонов, указанные в фишинговых письмах и SMS-сообщениях, которые злоумышленники рассылают якобы от имени портала «Госуслуг».