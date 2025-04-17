В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
Шадаев: Минцифры откажется от хранения данных на Госуслугах к 2026 году
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что к 2026 году ведомство намерено отказаться от хранения любой информации с портала Госуслуг.
Министр цифрового развития России, Максут Шадаев, рассказал о планах ведомства отказаться от хранения данных с портала Госуслуг к 2026 году, передает ТАСС. Шадаев сделал это заявление в ходе выступления на First Russian Data Forum, подчеркнув, что целью является полное прекращение хранения любых данных на платформе.
В ходе форума министр отметил: «У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на Госуслугах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры введет 72-часовое ограничение доступа к финансовой информации на «Госуслугах» при подозрениях на мошеннические действия.
Шадаев сообщал, что в России разрабатывается второй пакет мер против кибермошенников, который дополнит первый, не охвативший все необходимые пункты.
Минцифры России оперативно блокирует номера телефонов, указанные в фишинговых письмах и SMS-сообщениях, которые злоумышленники рассылают якобы от имени портала «Госуслуг».