Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.8 комментариев
Минцифры заблокировало номера из фейковых писем от «Госуслуг»
Минцифры заявило о блокировке номеров из фишинговых рассылок от имени «Госуслуг»
Минцифры России оперативно блокирует номера телефонов, указанные в фишинговых письмах и sms-сообщениях, которые злоумышленники рассылают якобы от имени портала «Госуслуг».
Минцифры России оперативно блокирует номера телефонов, которые злоумышленники указывают в фишинговых письмах и SMS, якобы отправленных от портала «Госуслуг», передает ТАСС. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что россияне получают подобные письма.
В министерстве напомнили, что «Госуслуги» не осуществляют звонки пользователям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о новом способе взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Эксперт объяснила, что для избежания мошенничества в благотворительности необходимо тщательно проверять благотворительные организации.