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Российский боец рассказал о прорыве обороны ВСУ в Калиново за 24 минуты
Боец Мультик описал, как ВС России прорвали оборону ВСУ в Калиново за 24 минуты
Бойцы группировки «Юг» за 24 минуты прорвали оборону ВСУ в Калиново, используя отвлекающий маневр и противотанковые мины, что позволило оперативно взять контроль над территорией, сообщил штурмовик южной группировки войск с позывным «Мультик».
Российская группировка войск «Юг» успешно прорвала оборону ВСУ в Калиново, ДНР, всего за 24 минуты, передает РИА «Новости».
Штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Мультик» поделился подробностями операции, в ходе которой был использован отвлекающий маневр. Основной задачей стало уничтожение вражеского блиндажа с помощью противотанковых мин.
По словам Мультика, первым этапом операции был подрыв блиндажа противника сослуживцем, что отвлекло внимание и дало сигнал для начала главного наступления. Мультик подошел к блиндажу, поджег мину и забросил ее внутрь. Когда мина взорвалась, это вызвало замешательство у противника, что позволило завершить операцию успешно и быстро.
Операция была тщательно спланирована, и в ней участвовала группа огневой поддержки, прикрывавшая действия штурмовиков. Когда второй вражеский блиндаж был уничтожен, группа огневой поддержки приступила к выполнению своей части задачи.
В Минобороны сообщили, что активные действия Южной группировки российских войск позволили освободить населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике.
Освобождение Калинова дает возможность российским войскам расширить зону контроля на условно Центральнодонецком направлении и занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения на укрепрайон Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск.