ЦБ решил создать «единое окно» для управления согласиями на персональные данные

Tекст: Александра Юдина

Банк России разрабатывает «единое окно» для управления согласиями на предоставление персональных данных, передает ТАСС.

Набиуллина заявила, что новая платформа позволит пользователям видеть и управлять всеми данными, которые они разрешили передавать, а также отзывать согласия, если это необходимо.

Глава ЦБ подчеркнула важность прозрачности в обмене данными и необходимости четких правил, которые должны соблюдать все участники рынка.

Она отметила, что открытые API и платформа коммерческих согласий станут основными инструментами для достижения этой цели.

По ее словам, такие меры помогут минимизировать риски, связанные с недобросовестным использованием больших объемов данных.

Кроме того, Набиуллина обратила внимание на риски, связанные с обладанием данными, такие как утечки и нежелательное навязывание услуг.

Ранее президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести обязательное уведомление граждан об утечке их персональных данных, чтобы они могли своевременно принять меры для защиты своих прав и интересов.