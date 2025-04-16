Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
ЦБ решил создать «единое окно» для управления согласиями на персональные данные
Банк России планирует создать платформу, позволяющую пользователям управлять своими согласиями на передачу персональных данных, что повысит прозрачность обмена информацией, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Банк России разрабатывает «единое окно» для управления согласиями на предоставление персональных данных, передает ТАСС.
Набиуллина заявила, что новая платформа позволит пользователям видеть и управлять всеми данными, которые они разрешили передавать, а также отзывать согласия, если это необходимо.
Глава ЦБ подчеркнула важность прозрачности в обмене данными и необходимости четких правил, которые должны соблюдать все участники рынка.
Она отметила, что открытые API и платформа коммерческих согласий станут основными инструментами для достижения этой цели.
По ее словам, такие меры помогут минимизировать риски, связанные с недобросовестным использованием больших объемов данных.
Кроме того, Набиуллина обратила внимание на риски, связанные с обладанием данными, такие как утечки и нежелательное навязывание услуг.
Ранее президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести обязательное уведомление граждан об утечке их персональных данных, чтобы они могли своевременно принять меры для защиты своих прав и интересов.