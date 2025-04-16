Стартовал спецотбор на создание аудиовизуального контента для детей и молодежи

Стартовал отбор Президентского фонда на создание аудиовизуального контента для детей

Tекст: Ирма Каплан

Специальный отбор на создание музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи стартовал под эгидой Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), средства на спецотбор в размере 1,2 млрд рублей выделяет Федеральное агентство по делам молодежи, передает ТАСС.

«Прием заявок проходит на сайте контент.пфки.рф до 5 мая, подать их могут представители индустрии – музыканты, продюсеры, клипмейкеры и другие», – пояснили организаторы.

Отбирать лучшие заявки будет продюсерский комитет в составе профессионалов, владеющих механиками презентации и «раскручивания» контента и артистов. Возглавил экспертную комиссию народный артист России Игорь Бутман.

«Я думаю, все это дает великолепные возможности молодежи проявить себя. Сейчас Президентский фонд культурных инициатив не просто дает возможности, а просит и требует, – проявите себя, мы поможем», – отметил глава отборочной комиссии.

Согласно условиям конкурса, заявки принимаются от некоммерческих организаций, коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Чтобы оформить заявку, нужно зарегистрироваться на сайте контент.пфки.рф и получить допуск для работы в системе.

Форма заявки максимально упрощена и включает презентацию проекта, программу продвижения контента, демоверсию записи или синопсис будущего видеоматериала.

Заявленный на отбор контент должен соответствовать одному из тематических направлений: «Страна возможностей», «Герои прошлого, настоящего и будущего», «Семья – наша сила», «Единство народов России» и «Культурный код».

По словам гендиректора Президентского фонда культурных инициатив и сопредседателя продюсерского комитета специального отбора Романа Карманова, участникам нужно представить проект идеи, из которой эксперты смогут определить, стоит ли ее поддерживать.

«Описывая продвижение, очень важно указать ключевые каналы, где планируется распространять контент, это могут быть телеканалы, радиостанции, кинотеатры, онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы, социальные сети – очень широкий список», – посоветовал он.

Победители отбора получат поддержку в записи сингла или полноценного альбома, съемке клипа, организации трансляции знакового музыкального события или запуске кампании по продвижению музыкального продукта.

По словам организаторов, итоги первого отбора подведут 27 июня, а в день старта первого отбора эксперт получили 164 заявки.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, регистрация на международный конкурс «Картина мира» собрала 1447 заявок из 65 стран в трех номинациях: живопись, графика и цифровое искусство. Заявки поступили из 65 стран, включая Россию, США, Китай и Германию.

Ранее политолог Александр Рудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря президентской поддержке «Движение первых» состоялось как современная организация, помогающая детям проявить себя и реализовать свои способности и таланты.